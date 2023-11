Le hicieron una colonoscopia y encontraron la pegatina de una manzana pegada: "¿Cómo llegó eso hasta ahí?"

Los médicos, doctores, enfermeros y todos los que trabajan en medicina están acostumbrados a ver todo tipo de cosas raras pero seguro que hay cosas inesperadas que todavía les sorprenden.

Una de esas situaciones la vivió un médico cuando estaba haciendo una colonoscopia y se encontró con algo inesperado en las entrañas de su paciente.

Alguna de las personas que estaba realizando esa colonoscopia, cuyo nombre no ha trascendido al igual que el del paciente, no dudó en hacer una fotografía de lo que estaba viendo y compartirla por WhatsApp.

En concreto se trataba de una pegatina de fruta de esas que se ponen en las manzas y naranjas. Evidentemente sucedió lo esperado y la imagen empezó a correr como reguero de pólvora hasta que alguien decidió compartirla en Twitter donde se ha vuelto viral.

"La medicina es maravillosa", escribió @meeryfuentess en un tuit junto al pantallazo de WhatsApp que ya ha sido reproducido más de 4.4 millones de veces.

"Reíros un poco. Un pavo que se comió la manzana con la pegatina, le ha llegado hasta el colon, se ha pegado ahí y perfecta", escribe en WhatsApp la persona que comparte la imagen antes de añadir en tono sarcástico: "La publicidad la llevan adentro".

En concreto se trataba de una pegatina de Frutas Carpio Córdoba, una empresa mayorista de frutas y hortaliza. El tuit se llenó de comentarios de gente preguntándose cómo había llegado la pegatina allí. "Difícil de creer considerando que la pegatina no está ni arrugada. ¿Es que el pavo ni siquiera masticó el cacho de manzana?", escribió @Jumaca1978 y "Algo me dice que esa pegatina no ha llegado ahí desde la boca precisamente. ¿Sabemos si venden pepinos en esa frutería?", señaló @ElTrivi75.

Incluso la historia llegó a oídos del alcalde de Carpio que no dudó en citar el tuit asegurando que quería conocer al protagonista de la noticia.