El hilo que se ha hecho viral entre los estudiantes de Magisterio: "Sois nuestro futuro"

La idea de entrar en una empresa y trabajar en ella durante toda una vida se siente como una realidad de un mundo que ya ha pasado. Películas como El becario lo utilizan a su favor para contrastar generaciones y su manera de ver el mundo. La realidad es que hoy en día lo normal es enfrentarse a muchos primeros días de trabajo, sea por decisión propia o ajena. A veces te despiden y a veces has encontrado un sitio mejor. Pero hay una profesión en la que esos primeros días se repiten de forma habitual, cambies tú o no. Y es que cuando eres profesor y te toca empezar un nuevo curso, te toca enfrentarte a toda una nueva serie de alumnos.

En Bluesky se ha hecho viral este hilo en el que el dibujante Pedro Cifuentes explica cómo es ser joven y enfrentarte como profesor a una sustitución. El también profesor de historia ilustra de forma divertida y friki las sensaciones que deben estar pasando por la cabeza de la persona que le sustituye en ese momento. Se puede sentir como Gandalf ante el Balrog, dispuesto a enfrentarse a una criatura que le supera. Pero esa no es la realidad del asunto, sino que delante suya tendrá a una cantidad variable de alumnos con diferentes necesidades.

La clave reside en amoldarse a las particularidades de esas veintipico personitas que necesitan que su profesor les guíe correctamente. ¿Cómo tratas con los que tienen diversidades funcionales o enfermedades crónicas? ¿Con aquellos con situaciones familiares complicadas? ¿Con los extranjeros y aquellos que hablan mejor otros idiomas? ¿Con los que sufren bullying? No te puedes quedar solo con un pequeño grupo que te entiende sin problemas, porque esos son los que menos te necesitan. Te toca esforzarte por ese otro grupo de pequeñas personas que merecen también esa oportunidad y ese extra. No te dejes dominar por el miedo, no caigas en el lado oscuro y adelante con ello.