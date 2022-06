La historia de "la peor persona que conoces" y como su cara se convirtió en meme

Josep María García se convirtió sin quererlo en meme en Estados Unidos pero contrariamente a lo que podemos pensar esta encantado con su “fama” no buscada en Internet.

El origen de esta aventura lo tenemos en 2014 cuando el cuñado de Josep Maria le pidió que posara para él en una sesión de fotos en el Turó Park de Barcelona. Las fotos quedaron tan bién que le pidió permiso para subir su imagen al catalogo de la agencia Getty y sin pensarlo accedió.

Cuatro años después un redactor de la página satírica Clickhole encontró la foto y decidió usarla para ilustrar un artículo titulado "Heartbreaking: The Worst Person You Know Just Made A Great Point" (Descorazonador: La peor persona que conoces dio un gran argumento).

La foto se hizo viral convirtiéndose en meme en Estados Unidos y corriendo por las redes sociales como reguero de polvora. En pleno confinamiento su cuñado le dijo que buscara "the worst person you know" en Google y entonces descubrió que se había vuelto viral.

"Lo escribí en Google, en mi pantallaza de gamer, le di y, pam, salía yo, fui bajando con el scroll y mi cara, mi cara, mi cara. Pensé: ‘pero qué pasa aquí’. Fue una paranoia, me quedé pillado", explica García en declaraciones a El País.

"Tuvo casi 4.000 millones de visitas que tengan mi imagen o que se esté asociado a mi meme", se queja este español.

Finalmente el protagonista de esta sorprendente historia ha preferido tomárselo con humor. "Me encanta, me voy a hacer una camiseta con la frase y mi cara", ha asegurado a Antena 3 noticias.