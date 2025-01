El hombre más tatuado de Brasil se transforma completamente y empieza a quitarse los tatuajes de la cara

Un adicto a la tinta, alguna vez conocido como "el hombre más tatuado" de Brasil, se ha transformado totalmente después de grandes cambios en su estilo de vida.

Leandro de Souza, de 35 años, que se hizo famoso por sus tatuajes y por compartir abiertamente su difícil infancia ahora ha dejado a su adicción a las drogas y se encuentra en un proceso para transformar su vida gracias a la religión.

Además está emprendiendo el agotador proceso de eliminar sus tatuajes que también está compartiendo en su cuenta de Instagram y que empezó con una primera sesión en abril de 2024.

A pesar del dolor inevitable de quitarse tantos tatuajes, Leandro lo ve como borrón y cuenta nueva y está contento con los resultados. Hasta ahora se ha sometido a tres sesiones en una clínica de eliminación con láser, pero predice que serán necesarias otras cinco para eliminar todos los tatuajes que cubren un enorme 95 por ciento de su cuerpo.

"No me sentía bien, ya no me convenía. Era un mundo de excesos. Llegó un momento en el que me sentí como una atracción de circo", aseguraba en agosto en una entrevista al periódico brasileño O’Globo.

Influenciado por su pasión por el rock y con ganas de llamar la atención, Leandro comenzó a tatuarse a los 13 años. "En 2023 gané el premio al hombre más tatuado de Brasil en la Expo Internacional del Tatuaje de Santa Rosa. Vivía de la carne, tenía una vida de sexo, drogas y rock'n'roll. Los tatuajes no son cosa del diablo solo que no sabía cómo lidiar con eso", añadió.

Sus ultimas imágenes publicas en Instagram en la que se ve como gran parte de los tatuajes que cubrian su cara están empezando a desaparecer están sorprendiendo a todo el mundo.

¿Cómo es el proceso de borrado de tatuajes al que se está sometiendo?

Eliminar los tatuajes, especialmente los de color en la cara, presenta importantes desafíos. Según los expertos, este proceso es complejo y requiere cuidados intensivos para evitar complicaciones. Las sesiones de láser, que se realizan cada tres meses, son dolorosas y costosas, pero Leandro está decidido a continuar: "Estoy confiado porque el equipo de la clínica es excelente y los resultados han sido satisfactorios".

"Duele mucho, por más que le pongan anestesia, el dolor es horrible. Pero eso es parte del precio de las cosas que he hecho en el pasado", afirma.