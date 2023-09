El increíble mensaje de esta abuela a la esteticién que le canceló dos veces la cita a su nieta

Los abuelos siempre han tenido esa imagen de ángel protector sobre sus nietos porque, por mucho que estos hagan algo mal y sus padres tengan que regañarles, ellos siempre intentarán restarle importancia y apoyar a los pequeños. Esto es algo que no solo hacen durante su infancia, sino que los acompañan de esta forma durante toda su vida. Pero, por lo que parece, hay algunos abuelos que no se limitan a actuar así de protectores con su familia, sino que no dudan en enfrentarse a todos aquellos que hayan molestado de alguna forma a sus nietos.

Y esto es precisamente lo que ha hecho Graciela, la abuela de una tuitera que no ha dudado en encararse a la lashista de su nieta, después de que esta le cancelara por segunda vez una de sus citas. Porque, aunque la chica estaba hablando tranquilamente por WhatsApp con ella para intentar agendar otra hora, de repente la profesional le ha enviado una captura de pantalla porque le acababa de llegar un mensajede parte de su abuela. "Qué te pasa a vos", así de amenazante le preguntaba el motivo por el que se la ha vuelto a cancelar, algo que hahecho reír a todos los que se han encontrado con este tuit.

Además, muchos han destacado el hecho de que se haya enfrentado así a una lashista, señalando que no se imaginan cómo debe ponerse cuando un chico la deja plantada, a lo que la tuitera ha bromeado diciendo que si alguien lo hace "lo mata". Y, por si esto no fuera suficiente, el hecho de que la abuela tenga como foto de perfil hecha desde abajo ha añadido todavía más humor a esta situación, ya que incluso la foto resulta amenazante para quien recibe el mensaje.

Sin duda, esta abuela ha conseguido enamorar a todos con la actitud tan protectora que tiene con su nieta, con la cual es mejor no meterse si no quieren recibir la ira de la maravillosa Graciela.