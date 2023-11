La increíble reacción de este padre cuando le regalan una PlayStation 5

Una PlayStation parece el tipo de regalo que solo podría hacer ilusión a un niño pequeño o a una persona joven con pasión por los videojuegos, y son los padres quienes se encargan normalmente de hacer un regalo tan caro como ese. Este hombre se ha hecho viral porque ha sido su hija quien ha decidido regalarle a él una PlayStation 5, y su reacción ha sido tan efusiva que muchos de los aficionados a los videojuegos se han sentido identificados con él.

La chica que ha publicado este vídeo está viviendo en Estados Unidos, y comparte con su padre el hobby de los videojuegos. Como este año no podía estar con él durante su cumpleaños, decidió hacerle un regalo muy especial: el último modelo de PlayStation. Por lo que ha contado ella, su padre es tan fan de las novedades del sector que siempre se ha comprado las consolas de PlayStation y Nintendo en su día de lanzamiento, pero con esta última consola no había podido hacerlo, por razones personales. Sabiendo la ilusión que le hacen este tipo de objetos, su hija no tuvo ninguna duda de cuál podría ser el regalo ideal.

Muchos aficionados a los videojuegos se han cruzado con este vídeo y se han sentido muy identificados con su protagonista. Una nueva consola es sinónimo de una oportunidad de vivir experiencias de gaming aún mejores que las que se hayan podido vivir hasta el momento, y abre las puertas a todo un mundo de juegos nuevos por explorar. Puede que padre e hija estén lejos el uno del otro, pero no hay nada como un hobby común para entenderse mejor que nadie. ¡Tanto como para llevar a una persona a derramar varias lágrimas solamente por un regalo!