Intenta enviar un mensaje romántico a la chica que le gusta, pero se le va la mano confesando sus sentimientos

Cualquiera puede sentirse identificado con una persona que intenta confesar sus sentimientos de amor: los nervios, las constantes vueltas a la cabeza pensando en la mejor forma de decir las cosas, los sudores, las mariposas en el estómago… Una montaña rusa de sentimientos positivos y negativos que empujan a la gente a revelar lo que sienten cuanto antes, para acabar con la incertidumbre. El problema es que hay quienes no son demasiado habilidosos a la hora de convencer a otros de que su amor es sincero, y esta conversación de WhatsApp se ha hecho viral precisamente por eso. Este chico trató de decirle a la chica que le gustaba todo lo que sentía por ella, pero el resultado acabó siendo un mensaje bastante desastroso y poco convincente.

El mensaje no empezó mal: el chico confiesa lo mucho que sufre cuando ella no le hace caso, porque tiene muchas ganas de que sigan teniendo contacto. La cosa se empieza a torcer cuando habla de que "seguro que tienes a otros mejores que yo y estás follando a punta pala": el romanticismo se pierde por completo. Luego ya empieza con palabras que, aunque seguro que están cargadas de cariño, suenan más a insulto que a otra cosa: "Eres muy cabrona y no me haces ni puto caso". Para colmo, cierra su confesión con un "Te quiero pegar una follada que no me aguanto ni de pie".

Habrá que pensar que esta conversación pertenece a dos adolescentes en plena efervescencia emocional, y que es por eso por lo que se habla tanto de sexo desenfrenado con palabras tan poco apropiadas para un mensaje que pretende hacer una confesión romántica. ¡Ahora el problema es que no tenemos forma de enterarnos de cómo acabó esta curiosa historia de amor!