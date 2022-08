La irreal conversación entre una madrey su hija intentando interpretar un sticker de WhatsApp

Más información La conversación de WhatsApp sobre la final de la Champions que ha creado un tenso debate en Twitter

En muchas ocasiones, las conversaciones por WhatsApp entre padres o familiares cercanos pueden derivar en algo muy gracioso. El choque generacional que se produce da lugar a intentos de interpretar lo que dicen los más jóvenes de la familia en el chat.

Pues bien, un ejemplo de este tipo de situaciones lo ha vivido Paula Ramos (@pauularamoss en Twitter) con su madre. Paula, al ver el sinsentido de la conversación, decidió subir una captura de la charla a Twitter. La publicación ha superado los 5.000 'me gusta'.

La conversación entre la madre y su hija empieza a tornarse extrañamente graciosa cuando Paula decide enviarle un sticker. El contenido de la pegatina está formado por un búho seguido de un texto: "me acaban de joder bien jodido".

Hasta ahí todo normal. ¿Quién no usa stickers en su vida diaria en la actualidad? Sin embargo, la conversación da un giro hacia el sinsentido cuando su madre intenta interpretar el propio sticker. "Por qué te han jodido", pregunta la madre.

Paula, sorprendida por la situación, responde a su madre de forma irónica. "Me están grabando", comenta la hija.

La madre, que parece sin seguir entendiendo el sentido de la conversación, decide preguntar quién la estaba grabando. "Quién??".

Como esta conversación ya no tenía ningún sentido ni algo por donde cogerlo, Paula decide aumentar la ironía con una frase que esperemos que no hubiese interpretado de forma literal. "Me van a llevar presa".

Algunas de las respuestas que recibió la publicación pasan por intentar obtener el tan famoso sticker que utilizó Paula.

Incluso algunos intentaron busca la ayuda de otros usuarios para llegar a encontrar el sentido de lo que dijo Paula a su madre.

