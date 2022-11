Jaime Lorente contra ElMillor: "De Élite me fui yo, imbécil"

Que Jaime Lorente tuviera una espantada de última hora en la Velada del Año 2 no significa que haya dejado de llevarse bien con el mundo streamer. Aquella ausencia, probablemente relacionada con una agenda apretadísima, nos dejó con las ganas de verle pelear contra un streamer, algo que al final se ha acabado cumpliendo con ElMillor.

El creador catalán no parece ser santo de la devoción del actor, y así queda claro en un tiktok. Desde su perfil oficial en esa plataforma, el polifacético artista se ríe de unas declaraciones de Elm, en la que este afirmaba que Xokas "es el mayor populista" del mundo. Lorente añade "y tú el más imbécil".

Al parecer la riña tiene que ver con unas declaraciones del streamer en las que pone en duda la calidad de la serie por la que es más conocido Jaime (La Casa de Papel), llegando a insinuar que "le echaron" antes de que terminara la misma. "Me fui yo, imbécil".

Cualquiera diría que el encontronazo tiene tintes de culebrón tuitero, pero un mensaje de Elm respondido por Lorente podría dar pistas de que están confabulados y se trata de una broma. Pasó algo similar entre ElMillor y Reven, a su vez el germen de La Velada del Año, un pique que al final no lo era tanto. El hecho de que el artista justificara sus palabras como un beef para "aprovechar que se ha abierto canal en Twitch" refuerza la teoría del trolleo. (Aclaración: Jaime Lorente no tiene Twitch, por ahora)

En caso de ser colegas, hay que decir que actúan muy bien (guiño-guiño) y no se les nota. Pero por algo estamos hablando de uno de los intérpretes más productivos de su generación: el próximo gran estreno de Jaime Lorente es precisamente en esta casa, metiéndose en la piel de Ángel Cristo en la serie Cristo y Rey, prevista para que vea la luz a principios de 2023. En exclusiva para ATRESplayer Premium, of course.

En caso de que el pique sea real, quizá ambos puedan prepararse para acompañar sus palabras de puños, y cinco asaltos en la Velada 3 puede tener un tirón importante. Apuesto, sin embargo, a que no lo veremos... una lástima.