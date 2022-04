Un joven consigue trabajo en la NASA por accidente y la historia está triunfando en TikTok

Más información Una joven sin brazos triunfa en TikTok al mostrar como se maquilla con los pies

Para muchos ingenieros, un empleo en la NASA es un sueño por el cual deben esforzarse por años, pero para David Miller, un trabajo en la NASA fue algo que le cayó "de pura casualidad". En TikTok la usuaria Heather Harp, @offoicialheatherharp en la plataforma, compartió la historia de cómo fue que su novio consiguió trabajo por accidente en la NASA y su anécdota, rápidamente se hizo viral en redes sociales.

En el video compartido a finales del 2021 el ex ingeniero de la NASA David Miller contó que cuando se graduó de la Universidad él envió una solicitud a una empresa de aviones. Sin embargo, cuando esta lo contactó le dijo que además de la vacante para la cual había aplicado y tenía otro puesto distinto el cual le ofreció. "Me llamaron diciendo 'Oye, hay un trabajo diferente que creemos que te puede gustar y es para el equipo de Manipulación y Análisis de Gráficos y Cinemática Interactiva (MAGIK)'". En ese momento David Miller dijo no saber sobre el trabajo que le ofrecían, pero dijo estar interesado en realizar una entrevista para conseguir el segundo empleo que le ofrecían.

De acuerdo con el ex ingeniero de la NASA él se había postulado para un trabajo en aviones; sin embargo, la empresa lo contactó para ofrecerle otro puesto. Sin entrevista previa fue contratado y se mudó a Texas donde durante su primer día de trabajo, en la orientación, se dio cuenta estaría trabajando para la NASA. Pese a que el trabajo lo consiguió por accidente el joven se quedó trabajando para la NASA 8 años, de 2007 a el 2015, hasta que decidió renunciar por múltiples motivos.

Asimismo, David Miller aclaró en otros videos él estudió ingeniería mecánica con especialidad en ingeniería aeroespacial. En su trabajo el novio de la tiktoker compartió trabajo en varios proyectos de la NASA los cuales fueron al espacio, en tres estos un bazo mecánico de la Estación Espacial Internacional.

El vídeo se hizo viral en la plataforma y la primera parte de la anécdota fue compartida en TikTok el mes pasado y desde entonces ha acumulado más de 10 millones de reproducciones en la plataforma. Algunos de los usuarios se ríen y se sorprenden por la situación, considerando que roza los límites del surrealismo, otros, como Caro Odreman, empatizan con él: "Me paso lo mismo, fui a una entrevista para el cargo de coordinadora de eventos y en mi primer día de trabajo me dijeron que era la gerente".

VER MÁS: "El perro canino que triunfa en TikTok"