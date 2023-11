Una joven se deja abierta el agua de la ducha durante 7 horas y destroza el muro de la casa de su madre

La joven británica Lily Edwards, de 20 años, llegó a casa del trabajo y rápidamente cayó en la cuenta de que se había dejado la ducha abierta desde que salió de casa esa mañana, creando tal condensación que arruinó la pintura de los muros de la casa de su madre. Su madre había pintado la casa una semana antes y le pidió a Lily que no marcara ni tocara las paredes para que se secaran bien.

Lily, que vive en Londres en casa de sus padres, entró en pánico cuando regresó a su casa y vio que el agua goteaba por las paredes del salón y del baño, por lo que inmediatamente llamó a su amiga para pedir ayuda.

Su amiga llegó pronto y pasaron cuatro horas fregando la pared usando líquido Fairy y agua tibia, hasta que más o menos lo pudieron arreglar. La madre de Lily estaba de vacaciones en el momento del incidente, y cuando Lily reveló todo cuando llegó a casa, podemos decir que no estaba contenta.

Se puede ver a Carly Edwards sentada en el sofá de su casa mientras Lily le cuenta sobre el incidente y, al principio, ella está totalmente incrédula.

Así cuenta la joven su versión de lo ocurrido: "Fui a darme una ducha por la mañana antes del trabajo, pero había cortes de agua y no salía nada. Bajé corriendo las escaleras para comprobar el grifo, pero me di cuenta de que iba a llegar tarde al trabajo si no salía inmediatamente. Así que cogí mi bolso y me fui a trabajar, olvidándome de la ducha. Llegué a casa a las 8:30 p.m. y escuché la ducha corriendo, así que inmediatamente corrí escaleras arriba. Todo el piso de arriba era como una sauna y había condensación por todas partes".