Una joven con discapacidad pide que nunca más la llamen campeona: "A la próxima persona que me lo diga la apuñalo"

Hay veces en las que a pesar de nuestra buena intención podemos dañar con nuestros comentarios a ciertas personas. La joven tiktoker @inusu_al cuenta con una discapacidad y ha ratificado esta idea y ha explicado el motivo.

"A la próxima persona que me llame campeona la apuñalo", comienza bromeando en el vídeo. "Por si no te has dado cuenta, yo tengo discapacidad. Entonces pasa más habitual de lo que tú te puedas imaginar que yo voy por la calle, o por las redes sociales, y viene alguien y me dice: eres una campeona, tú puedes con todo", continúa la joven.

Sin embargo, la joven cuenta esta historia con humor, a pesar de su enfado, y sigue con su explicación. "Yo puedo llegar a comprender que si tú ves a una persona que está a punto de caerse al suelo, pero tira para adelante, a ti te dé como energía para seguir con lo tuyo". Pero, aclara que ella solo intenta ser una persona funcional y, por tanto, si las personas no paran de llamarle campeona, "me toca un poco el coño", confiesa.

"Entiendo que desde tu buena intención lo haces, y yo, desde mi buena intención, te voy a dar las gracias". Para terminar el vídeo, aclara que no sabe si todas las personas con alguna discapacidad opinarán como ella, pero tiene claro que a ella sí le molesta que le llamen campeona. Por ello, sentencia: "Entonces, porfa, para. Gracias".

El vídeo lo han visto ya 3 millones de personas y muchos usuarios con discapacidad han dejado su comentario: "El "apoyo verbal" solo genera dolor.Yo no quiero ser una campeona,QUIERO SER SOLO YO y que no se me vea solo como mi discapacidad,soy mucho mas q eso" o "yo pensaba que era la única y por pensar eso negaba mi discapacidad. pero estoy contigo a mi me pasaba en clase, los profesores e aplaudían por mi".

Se trata de un gesto muy valiente por su parte. La joven solo quiere que se le trate como a cualquier persona, sin destacar que es una campeona. Una lección para todos que debemos a aprender a no tratar diferente a personas con discapacidad o a cualquier persona.