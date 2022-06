Una joven estudiante la "lía" en Twitter después de sacar matrícula de honor en un examen "desastroso"

Más información Los usuarios de Twitter alucinan con lo que se encontró una mujer en la terraza de un bar

Que rabia da cuando salimos de un examen y al preguntar a un amigo o compañero te dice que le ha salido mal y a las semanas te enteras de que ha sacado una de las mejores notas de la clase. Todos conocemos a alguien que hace esto mismo, no sabemos si es por modestia o por falta de puntería en sus predicciones, pero este tipo de comentarios acaban con las ganas de preguntar a tus compañeros las notas. Además, siempre suelen ser las predicciones de los mejores alumnos de la clase, quienes tiran sus notas a la baja buscando interacción con el resto de compañeros.

Algo así ha compartido @MarlonRC4 en su cuenta Twitter, donde muestra a todos sus seguidores como su novia le comentó que le había salido muy mal el examen "espero llegar al tres" y acabó sacando un 9, ante la sorpresa del novio y de todos los usuarios que interactuaron con la publicación. El tuit fue titulado como "Mi novia es de esa gente", haciendo referencia a los estudiantes pesimistas que comentan a todo el mundo lo mal que les ha salido el examen y acaban sacando notas altas.

En la conversación vemos como el novio intenta animar a la estudiante, desanimada por el desarrollo del examen. En la segunda captura podemos apreciar como la joven le da la noticia a su novio, "Estoy temblando. Soy la única matrícula de honor". A lo que el novio comenta: "La madre que te parió. Lo sabía. Es que de verdad...". Con todo el revuelo montado en Twitter, Marlon tuvo que aclarar la situación: "Tengo que aclarar que no sacó un 10 en el examen, sacó un 7 y pico, pero le dieron la nota final de la asignatura y fue matrícula, obviamente lo subí así porque me hacía más gracia".

La historia se ha vuelto viral en redes después de que cientos de usuarios comentaran sobre dicha historia y compartieran sus anécdotas de estudiantes relacionadas con la de Marlon. Además, dicha publicación se ha convertido en un lugar en el que los usuarios se desahogan y comentan el motivo por el que dichos comentarios son tan molestos. "Odio mucho esas personas, porque cuando hacíamos un examen yo decía a lo mejor llego al 5 y la otra diciendo pues yo he suspendido. Te me ves a mi animándole, y cuando llegan las notas yo tengo un 4 y ella un 9".

Ruth (la novia de Marlon) quiso defenderse de los ataques que recibió por parte de los usuarios, aclarando en su cuenta personal (@lazzyruth) los detalles de su predicción: "El examen tenía 60 preguntas test, en las que las malas no restaban (60%). Además habían dos ejercicios numéricos (40%). Pues bien, yo salí del examen y todo el mundo me dijo que uno de los numéricos no se hacía de la forma en la que yo lo hice, entonces pensé que F", comentó en un hilo de Twitter.

Además, la joven no quiso despedirse sin antes lanzar un mensaje a todos los haters: "Y para terminar: la nota no dice nada sobre nadie. Hay gente que sabía mucha más epidemiología que yo y tuvo menos nota. En este caso el azar jugó a mi favor, ya está", explicó la joven harta de tener que dar explicaciones y de recibir comentarios negativos.

