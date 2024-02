Una joven relata cómo un policía la ayudó a encontrar trabajo en el peor momento de su vida

Sabemos que encontrar trabajo puede ser una de las tareas más difíciles de nuestra vida. Hace unos días contábamos la historia de un joven que se había inscrito en 456 ofertas de trabajo y había hecho 56 entrevistas. Sin embargo, a veces un puesto laboral puede llegar cuando menos te lo esperas y de donde menos te lo esperas.

Esto es lo que le ha ocurrido a nuestra protagonista de hoy. La usuaria de Twitter @RaquelO35641902 ha compartido un hilo explicando lo que le ocurrió con un policía en Málaga, a consecuencia de un tuit que había publicado la conocida cuenta @soycamarero. Este denunciaba las condiciones lamentables que le habían ofrecido a una persona para un puesto de trabajo. Aprovechando esa publicación de @soycamarero, Raquel ha conseguido que su tuit se vuelva viral.

Raquel escribía "Una vez hice una entrevista para "un sitio así". Estaba en un polígono de Málaga. Estaba desesperada xq no tenía para pagar el alquiler y me gasté el dinero que me quedaba en el bonobús para ir a la entrevista".

Pero la historia no se queda ahí. La mujer continúa explicando su situación: "Salí de allí deprimida y me senté en la parada del bus, y me abordó la policía, me pidieron la documentación y me preguntaron que qué hacía allí, y se lo conté, y se me cayeron las lágrimas".

Sin embargo, parece que la historia conmovió al agente, pues Raquel explica que le advirtió que no se le ocurriese trabajar allí. "Me invitaron a subir al coche y llevarme a casa, por el camino fuimos charlando, llamó a un amigo suyo y le dijo: he encontrado a la camarera que buscabas..."

Para terminar la historia, la tuitera añade que este ha sido el trabajo de su vida: un bar de playa, lleno de buen rollo y gente joven, el bar de moda del momento. Además, las condiciones laborales era muy buenas, porque indica que "Ganábamos por horas y con plus si superábamos x dinero de caja... Nunca he ganado tanto dinero".

Sin duda, se trata de una historia realmente conmovedora y bonita que ha alcanzado las 9.400 reproducciones. Además, algunos usuarios han comentado la publicación compadeciéndose por lo que había pasado la mujer: "Siento que pasaras ese disgusto. Pero me alegro muchísimo que tuviera ese final. Un abrazo".