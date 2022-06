Una joven trolea a la policía para no ponerse la mascarilla en el metro y la historia ha despertado un gran debate en las redes

Más información Una joven organiza una fiesta de cumpleaños con 50 ligues de Tinder

Como todos sabemos, la mascarilla sigue siendo obligatoria en el transporte público y en cierto lugares como Farmacias, hospitales... A pesar de la obligación, hay muchas personas que incumplen las normas, haciendo que las fuerzas del estado tengan que trabajar por sobreguarda y proteger la salud pública de los ciudadanos.

En este caso, hemos visto como una joven ha jugado con unos policías que controlaban el uso de las mascarillas en el metro. La usuaria de Twitter @Sorayaaisid se ha vuelto viral al contar lo que le ha pasado en el Metro de Madrid. Más de 100 comentarios, más de 2.500 retuits entre compartidos y citados y más 40.000 likes acumula.

Ha explicado que cuando estaba en el transporte público un agente se ha acercado para decirle que se ponga la mascarilla. Desde el pasado 20 de abril, día en el que se publicó el Real Decreto sobre el fin del uso de las mascarillas, el cubrebocas (como es nombrado en los países latinos) ya no es obligatorio en interiores pero sí en algunos ciertos lugares específicos como farmacias, hospitales, etc...

Uno de esos lugares donde sí hay que llevar mascarilla es el transporte público. En el caso del Metro, es obligatorio llevarla dentro de las trenes pero no es necesario portarla en andenes y estaciones. Dicho esto, cuando el Policía Nacional se acercó a esta usuaria para decirle que llevase la mascarilla ella le dijo que no podía porque tenía candidiasis, a lo que el agente le dijo que vale.

"Estoy volando de verdad", tituló la joven el tuit en tono de humor. Según el Manual MSD, la candidiasis es una infección por hongos producida por diversas especies de levaduras Candida, especialmente Candida albicans. El tipo más común de candidiasis es la infección superficial de la boca, la vagina o la piel, que produce placas blancas o rojas y prurito, irritación o ambas cosas.

El tuit ha logrado una importante repercusión en Twitter y cientos de personas han respondido al comentario. "No estoy hablando ahora de la mascarilla, simplemente digo que sí existe candidiasis oral pero todo el mundo asocia la candidiasis a la vagina", comentó una usuaria. "La chica ha trolleado al poli. No sé q debate estáis generando con la compatibilidad o no. La candidiasis es tener hongos. Nada que ver con la mascarilla. No se contagia por el aire precisamente, es por una bajada de las defensas. La chica tiene muy poca vergüenza. Na más", comentó otra usuaria criticando la actitud de la joven.

