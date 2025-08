Katy Perry para la música y se vuelve enfermera en pleno show tras el desmayo de una fan

La cantante estadounidense Katy Perry vivió un emotivo y tenso momento durante su reciente concierto en Detroit, parte de su gira mundial Lifetimes. Mientras interpretaba su nostálgico éxito The One That Got Away, la artista interrumpió el espectáculo para asistir a una joven fan que comenzó a sentirse mal sobre el escenario.

Como parte de una sección especial del show, Perry había invitado a un grupo de seguidores a subir con ella al escenario, repartiendo agitadores y animándolos a cantar y moverse al ritmo de la música. Pero, en medio del entusiasmo, algo captó su atención: una joven parecía estar perdiendo el equilibrio y mostraba señales de malestar.

En un video que rápidamente se ha viralizado en la red social X, se puede escuchar a la intérprete de Roar decir con serenidad: "Respira", mientras se acerca a la fan visiblemente afectada. Sin dudarlo, Katy detuvo el espectáculo, pidió espacio y prestó asistencia inmediata, ayudando a la chica a recomponerse ante la mirada atenta de miles de espectadores.

La escena ha generado una ola de comentarios positivos tanto de fans como de medios internacionales, que elogian la rápida y empática reacción de Perry. Muchos destacan su capacidad para manejar con sensibilidad una situación potencialmente peligrosa, sin perder el control del escenario ni desviar el foco emocional del concierto.

"Una muestra de humanidad y profesionalismo", tituló uno de los portales que compartió el video. Mientras tanto, sus seguidores la celebran no solo por su voz y su talento, sino por su cercanía y capacidad de conectar con quienes la siguen.