Kim Kardashian salva a una chica de morir desangrada: esta tiktoker revela que la faja de Skims fue lo que la mantuvo con vida

Si hay algo que tiene la muerte es que uno no sabe cuándo puede llamar a la puerta, pero, por lo que parece, hay veces en las que la decisión más inesperada es justo la que consigue evitar esta visita tan indeseada. Esto es algo que ha demostrado Angelina, una tiktoker de 22 años que estuvo a punto de morir durante las celebraciones de año nuevo, día en el que le dispararon un total de cuatro veces. Pero, para sorpresa de todos, este suceso no pudo con la joven, la cual ha confesado que el motivo por el que consiguió sobrevivir no fue ni más ni menos que por la faja de Skims, la marca de Kim Kardashian.

Esto es algo que Angelina ha compartido a través de sus redes sociales, donde ha asegurado que si ha vivido para contarlo ha sido precisamente gracias a que esa noche decidió utilizar esta prenda de vestir. Porque, si no fuera por ella, lo más probable es que ese mismo día hubiera muerto desangrada después de recibir los cuatro disparos. Pero, gracias a que la faja de Skims le apretaba tanto el abdomen, no perdió tanta sangre y pudo llegar viva al hospital.

Por este motivo, la joven no ha dudado en bromear sobre este suceso y señalar que no sabe a quién debería agradecer que esté viva a día de hoy, si a la fe, a Jesús o a Kim Kardashian. Pero, si hay algo de lo que está segura después de esto es que va a llevar esta faja siempre que pueda, porque para ella ya se ha convertido en una "armadura para mujeres".

Y, como era de esperar, las redes tampoco han tardado en bromear sobre este suceso al ver que Angelina ya se encontraba bien. Pero, si hay algo en lo que muchos se han puesto de acuerdo es que Kim Kardashian debería aprovechar esta historia para promocionar sus productos como si fueran a prueba de balas o armaduras, algo para lo que creen que debería contar con la tiktoker.