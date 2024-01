Levanta 100 kilos de peso en el gimnasio y acaba perdiendo los dientes

El joven Ted Rixon se encontraba en el gimnasio haciendo uno de sus entrenamientos habituales pero aquella sesión acabó como el rosario de la aurora.

Después de levantar un peso de 100 kilos, Ted se desmayó, con tan mala fortuna que su cabeza cayó sobre las pesas, aterrizando con la boca.

Unos segundos después Ted se despertó, notando que le faltaban dientes, por lo que fue llevado al hospital por su novia, donde descubrió que había logrado escapar de la muerte por una cuestión de suerte.

Ted, que vive en Hastings, Reino Unido, ha explicado que los médicos le dijeron que "había tenido suerte de no romperse el cráneo. No hubo dolor inmediato. Estaba bien cuando me desperté porque estuve inconsciente durante unos 5 segundos. Entonces pude sentir los dientes rotos".

"Después de levantar 110 kg tres veces, bajé a 100 kg. Pensé que podía hacerlo sin respirar y simplemente conteniendo la respiración, pero desgraciadamente eso no era lo que mi cuerpo quería", ha concluido.