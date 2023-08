Vuelve del gimnasio y flipa con lo que se encuentra en su baño: "Me da en los ojos"

La decoración de la casa es algo que mucha gente se toma muy en serio, hasta el punto que no pueden aguantar tener una decoración que no les convence al 100%. Al final es algo que tienes que ver todos los días y el hogar tiene que ser un sitio en el que sentirte totalmente a gusto, así que es comprensible.

Sin embargo, compartir piso es otra historia, y más si lo haces en otro país. En esa situación se encuentra la usuaria de TikTok @martarodrigzg, una española que reside en Estados Unidos.

"Ayer vuelvo del gimnasio y me encuentro esto", comienza contando a cámara la autora del vídeo. Y mientras camina hacia el baño del piso, va comentando cómo descubrió la nueva decoración.

Todo fue a raíz de que una amiga que se encontraba allí le preguntase que qué había puesto en el baño. Ella, que no tenía ni idea, fue a mirar y se encontró con lo que muestra a continuación.

Entonces enfoca el suelo del cuarto de baño, bastante pequeño, decorado con dos alfombrillas y una cubierta para el váter. No sería nada sorprendente si no fuera porque todo tiene un estampado bastante curioso: las banderas de España y de Estados Unidos, una al lado de la otra.

Tras enseñarlo, la tiktoker comenta: "Mira, mi baño es nuevo, ¿Vale? todo blanquito, todo perfecto, y de repente esto". Y a continuación explica que su primera reacción fue dudar si se trataba o no de una broma, pues le cuadraba con el sentido del humor de sus compañeros. "Ellos son así", dice.

Para salir de dudas, fue a preguntarles personalmente y, en efecto, fue obra de su compañero Nick. Como comenta la usuaria en su vídeo, él le confesó: "Sí, lo compré borracho. Costaba 30 dólares y me pareció muy bien para una broma".

Por último, la autora del tiktok aclara que piensa deshacerse de la aberrante decoración. "No puedo, no puedo, soy muy maniática", confiesa, como diciendo que ella no piensa renunciar a su baño nuevo y e impoluto.