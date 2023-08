La broma de una tiktoker con la que deja fatal a los chicos de su gimnasio: "Y ahora qué hago, ¿lo levanto?"

Empezar a hacer ejercicio y a cuidarse es cada vez más fácil gracias a la cantidad de contenido que hay sobre ello en Internet.

TikTok está lleno de cuentas dedicadas al deporte que, además de ofrecer consejos de todo tipo, hacen del ejercicio todo un estilo de vida.

De ahí ha surgido en parte el estereotipo de los 'gymbros', hombres para los que aparentemente ir al gimnasio es lo más importante y, de lejos, su parte favorita del día.

El problema con los típicos 'gymbros' es que a veces acaban cegados por el ejercicio, y la afición se convierte en obsesión. Es entonces que conviene bajarles un poco de las nubes, tal y como hizo la chica protagonista de este tiktok viral.

Se llama Nuria, lleva una cuenta conjunta con su pareja y tienen 1,7 millones de seguidores en TikTok (@jynfits). Y en este vídeo, que ya supera los 2 millones de 'likes', gasta una divertida broma a varios chicos que están levantando mucho peso en su gimnasio.

Al comienzo del tiktok vemos a las víctimas de la broma: tres chavales concentrados en levantar peso muerto.

"Hola, perdona que te he visto usando esto y mira, me he comprado unas yo pero no sé cómo se usan", le dice Nuria al primer chico mientras se acerca a él mostrándole unas muñequeras como las que él estaba usando para ayudarle con el ejercicio. Él, naturalmente, se lo explica con amabilidad.

Entonces, el tiktok corta a la segunda víctima de la broma: un chico al que le pregunta si le puede mover la barra que estaba levantando. "Todo tuyo", le responde él.

Y al tercer chico le pide si se pueden turnar con el ejercicio. "Sí, y si quieres le podemos bajar un poquito el peso", le contesta él, subestimando las capacidades de la chica y cayendo de lleno en su trampa. "Déjalo así, no te preocupes", responde ella.

Pero el chaval insiste y sigue: "Pero, ¿sin calentar? Te puedo dejar el cinturón si quieres".

Casi tan asustado se queda el primer chico, a quien el vídeo corta en el momento que ella se dispone a levantar la barra mientras dice "Qué hago, ¿lo levanto?". Y acto seguido, alza la barra casi sin ningún esfuerzo.

Lo mismo hace con los otros dos, y las caras de los tres son para enmarcar. Mientras Nuria hace lo que estaban haciendo ellos antes, y sudando mucho menos, los chavales se le quedan mirando completamente anonadados.

El tiktok de @jynfitness causó sensación y se ha movido por distintas redes sociales, donde también acumula miles de 'me gusta'.

Además, los comentarios se han llenado de elogios hacia la buena forma en la que se encuentra la protagonista del tiktok. Muchos ya la consideran toda una referente: "Mi humilde objetivo aunque de momento sienta que me desmayo con 10 kilos", comenta una usuaria.