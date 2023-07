Le gasta una broma a su madre haciéndole creer que está comiendo en una cocina llena de cucarachas: "¿Cómo puedes ser tan cerdo?"

Las bromas son un clásico atemporal de Internet, y hoy en día no hace falta ni salir a la calle para tomarle el pelo a alguien. Si eres ingenioso, basta con una foto cogida de Google y un audio de Whatsapp.

Eso es exactamente lo que hizo el creador de contenido valenciano Hugo Calafer (@hugocalafer), que sube toda clase de vídeos a la plataforma. Entre ellos, bromas cuya víctima tiende a ser su propia madre.

En uno de sus recientes tiktoks virales, que va camino de las 4 millones de visualizaciones, el joven le abre WhatsApp a su madre con una foto asquerosa de una cocina en un estado completamente desastroso.

En la imagen, claramente sacada de a saber qué rincón de Internet, se ven un par de sartenes sucísimas con carne dentro, todo con un aspecto más que insalubre. Pero lo que más llama la atención es la pareja de cucarachas que acechan en la pared de la cocina.

Después de la foto, el hijo le manda un audio como si fuera lo más normal del mundo, pidiéndole consejos culinarios.

"Estamos aquí en casa de Sara, la del pueblo, y nada, estamos haciendo aquí unas pechugas o un entrecot, no sabemos lo que es. Y nada, a ver si se te ocurre alguna salsa, porque no sabemos que salsa echar con este tipo de carne", le dice como si nada.

Entonces su madre, evidentemente, no se lo puede creer. "Hugo, pero... ¿en qué cocina estás? No sé si esa será casa de Sara qué, pero son bastante cerdos. ¿Tú te has dado cuenta, Hugo, de que tienes dos 'truños' subiendo por la pared? Si quieres puedes hacerlos salsita", le responde.

"Pero no comas de ahí Hugo, por el amor de dios vas a coger algo", le reprocha. "No se te ocurra comerte eso, que caes enfermo", añade. La actitud y el tono con la que la madre riñe al bromista no tiene precio y es lo que ha hecho estallar a todos de risa.

La conversación prosigue con Hugo haciéndose el loco, riñiendo a su madre de vuelta y diciendo que está faltando el respeto a la amiga de la casa.

En cierto punto de la conversación, el hijo le dice a su madre que ya es demasiado tarde y que ya se están comiendo la carne, justo lo contrario a lo que le recomendó.

"¿Has comido, Hugo? Pues la próxima visita... sabes donde te voy a ver, ¿no? En el puto clínico. Porque vas a coger una infección", le responde incrédula. Y deseando que todo sea una broma, termina con un "Espero que esto no sea en serio"

"Qué puto asco Hugo, como puedes ser tan cerdo... parece mentira que seas mi hijo", le acaba reprochando la madre.

En el tiktok, Hugo no confiesa que todo se trata de una broma, así que desconocemos hasta qué punto llegó a asustarse su madre. Por eso muchos usuarios están pidiendo una segunda parte con la reacción a la confesión.