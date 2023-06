Este tiktoker argentino se sorprende con la confianza de los españoles para abrirle la puerta de sus casas

Hay ocasiones en las que una sociedad tiene tan normalizada una forma de actuar que, cuando alguien habla sobre ella, ni se plantea la posibilidad de que sea tan distinta en otros lugares. Pero, precisamente porque la mayoría de los países no tienen las mismas costumbres y culturas, cuando alguien llega a España por primera vez, es inevitable que se dé cuenta de estos detalles que hacen a las sociedades tan distintas. En esta ocasión, el youtuber Manu Guija ha sido quien ha destacado una de estas diferencias entre España y Argentina que le han sorprendido, la cual no es ni más ni menos que la facilidad con la que aquí se abre el portal de un edificio.

Esto es algo que le ha sorprendido tanto que no ha dudado en hacer un pequeño experimento por las calles españolas, de forma que ha ido de un portal a otro picando al timbre mientras probaba diferentes mentiras. Desde decir que se ha olvidado las llaves hasta fingir ser el cartero, estas son dos de las tácticas que le han funcionado para que le abrieran la puerta. Pero, aun sí, lo que más le ha sorprendido es que hay sitios en los que ni le han preguntado quién era antes de abrirle o que, directamente, tenían el portal abierto.

Frente a esta situación, asegura que esto es algo que le parece "insólito", y se pregunta si no es muy extraño que alguien abra "la puerta de su casa sin siquiera" consultar quién es la persona que ha llamado al timbre. Pero, tal y como muchas personas le han respondido en comentarios, al final uno no está abriendo realmente la puerta de su casa, sino que es solamente el portal del edificio, por lo que consideran que no es peligroso porque no podrían hacer nada ahí.

Aun así, hay otras personas que destacan que, aunque sea una costumbre muy normalizada, sí que es cierto que esto podría llegar a ser peligroso en ciertos casos. Ya que, como algunos usuarios han recordado, hay varios delitos que se han cometido dentro de los portales, por lo que las personas sí que deberían tener más cuidado del que muchos tienen. Pero, al final, esta es una costumbre tan arraigada de la comunidad española que no parece que vaya a cambiar de aquí poco, sino más bien todo lo contrario.