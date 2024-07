Lía Sikora provoca una tormenta en Twitter por opinar sobre la ruptura de IlloJuan y Masi

La noticia de la ruptura entre IlloJuan y Masi ha tomado por sorpresa a muchos. IlloJuan, uno de los youtubers y streamers más influyentes de España, y Masi, actriz y presentadora, anunciaron su separación después de siete años de relación. La pareja explicó que la decisión fue tomada con mucho cariño y respeto mutuo, pero que la distancia geográfica y sus diferentes prioridades profesionales hicieron insostenible continuar juntos

Esto ha revolucionado las redes sociales y se han llenado de diversas opiniones de la ruptura. Entre ellas Lía Sikora, conocida streamer e influencer, también se ha animado a comentar. La influencer publicó un tuit preguntando a sus seguidores sobre la verdad detrás de la separación de la pareja: "Dejen sus teorías aquí".

La reacción no se hizo esperar muchos usuarios han respondido tajantemente: "¿En serio necesitas tuitear esto?", "Joder qué vergüenza". Lia Sikora no ha dudado en defender su derecho a opinar: "Anda que no hay gente opinando en internet sobre temas y se me echan encima cuando ni he opinado, estáis de lulu xD".

Pero la cosa no quedó ahí. En otro tuit, Sikora afirmó: "Yo apuesto lo que sea que Masi e IlloJuan vuelven en unos años y tendrán su familia y vida asentada". Y de nuevo el tuit se llenó de respuestas señalando que la vida y las decisiones de la pareja deberían seguir su propio curso, comentando "O no, que hagan lo que ellos quieran".

Independientemente de las opiniones divididas, una cosa es clara: la ruptura de IlloJuan y Masi seguirá estando en boca de todos. Así que, vuelvan o no vuelvan solo el tiempo lo dirá, pero mientras tanto, seguiremos esperando cualquier novedad sobre la situación y esperemos que IlloJuan y Masi sigan siendo felices, aunque tomen caminos separados.