Un lince, un tiktok y una pasajera de avión enfadada: el mejor viral de 2021

Si el vídeo del que te vamos a hablar en este artículo todavía no te ha llegado por WhatsApp, Twitter, Facebook o Instagram es porque -me da a mí- que no estás muy pendiente de las tendencias. Como dice el título, los protagonistas del vídeo son un auxiliar de vuelo, una mantita navideña, una pasajera y un felino. Y nada es lo que parece.

Absolutamente todas las plataformas han enloquecido con un clip sacado de la indiscutible reina de las redes sociales: TikTok. Y tiene una historia detrás que, de tan absurda, nos hace pensar que el guión lo ha escrito un bot. O un genio.

Recapitulamos: todo empieza con una serie de vídeos que la tiktoker AlessiaVaessen ha subido en las últimas 24 horas, y que muestran a una viajera a priori conflictiva. Son solo cuatro posts que parecen discurrir en un avión comercial, y todo comienza cuando un pasajero se queja de que su vecina está "amamantando a un gato".

El tipo repite una y otra vez que "le parece asqueroso", frente a la incredulidad de la la tripulación que empieza sus pesquisas. La 'acusada' tiene una actitud tan calmada cuando niega que se trate de un gato que la cosa se vuelve rara de narices, incluso haciendo señas a otros pasajeros para que se calmen, como si no pasara nada. "Es mi bebé", asegura.

De hecho, mientras una azafata calma al resto de pasajeros, otro auxiliar de vuelo comienza a pedirle que muestre lo que oculta bajo la manta. Ella dice que "el acto podría violar su intimidad", algo que como mínimo levanta sospechas y acaba con la paciencia del -muy agitado- denunciante. "¡Está amamantando un gato!", insiste a gritos declarándose alérgico a los mininos y asegurando que "eso no puede hacerlo ni en un avión ni en ningún sitio".

Con todo, al final acaba destapándose que lo que lleva no es un bebé ni un gato, sino un lince disecado con ojos de juguete, y el vídeo no es real sino un fake como la copa de un pino. Todo viene de una noticia que publicó la muy respetable revista Newsweek a finales de noviembre. En un vuelo de la aerolínea Delta, una mujer amamantaba a su gato egipcio hasta que la tripulación le pidió que parase.

El veterano medio informó de un caso similar, algo que ha aprovechado la tiktoker para forrarse a visitas y subs. Cuando miramos por primera vez la historia tenía 13.000 seguidores, una cifra que ha triplicado en una hora. En cuanto a visitas, solo en TikTok lleva unos cincuenta millones, mientras que el resto de redes todavía no se han dado cuenta del engaño. Que no te den gato por lince, amigo.