"Lleva desaparecido desde el sábado": Así es el viral vídeo de una chica contando que su novio le hace ghosting

Quien lo ha sufrido, sabe que el ghosting es una de las peores cosas que alguien querido te puede hacer. Y es que esta práctica —que, por cierto, da la sensación de estar cada vez más normalizada— deja a la víctima en una situación de completa desesperación. Este es, justamente, el caso de la protagonista de este artículo, una chica a quien su novio le ha hecho ghosting sin ningún motivo previo aparente.

Esta tiktoker (@noadeasis.b) empieza contando que su novio, con quien mantiene una relación a distancia,lleva desaparecido desde el sábado pasado por la noche. Esta desaparición, como más tarde veremos, no se debe a un accidente o desgracia, sino que parece ser totalmente deliberada. ¿Por qué? Porque la chica tiene la ubicación en tiempo real de su novio, razón por la que ha podido ver todas sus andanzas.

"No me habla, no contesta mis llamadas. No habíamos tenido ninguna pelea, nada [...] Me habló el sábado por la noche porque salió de fiesta y al llegar a casa, como siempre, me mandó un mensaje para avisarme. La mañana del domingo le respondí y le intenté llamar, pero no me contestó [...] Como no me estaba contestando, me dio por mirar su ubicación", contó la protagonista del vídeo.

"Viendo su ubicación, vi que estaba en carretera, así que empecé a llamarle, pero no me cogió el teléfono. Pensé que estaría ocupado. Luego vi que se fue a comprar a un restaurante de comida rápida y, de repente, veo que se desvía y que se estaciona en una clase de hotel donde estuvo como una hora", continuó.

Más tarde, y dada su desesperación, nuestra protagonista decidió escribir al compañero de piso de su novio, quien aseguró que Kevin (nombre de la pareja de la chica) se encontraba perfectamente. Al seguir sin tener una respuesta de él, la chica volvió a escribir a su pareja implorándole que le respondiera, ya que tenía tales niveles de ansiedad que ni siquiera podía dormir. Sin embargo, nada de esto sirvió.

En el momento de redacción de este artículo, no sabemos si, finalmente, el novio de la chica o no ha dado ya señales de vida. Esperemos que, sea lo que sea lo que haya pasado, todo le vaya estupendamente a nuestra protagonista.