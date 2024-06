Un tuitero se queja de un hombre que utiliza auriculares en un restaurante y se lleva un gran zasca cuando le revelan el posible motivo

En una reciente publicación en Twitter/X, un usuario expresó su indignación al ver a un hombre utilizando auriculares mientras comía con su pareja en un restaurante. La queja, describía cómo el hombre parecía ignorar a su acompañante. Sin embargo, la respuesta de @MamideTEA, que ha recibido una gran cantidad de apoyo en redes sociales, ofreció una perspectiva completamente diferente sobre la situación.

La mujer explicó que su esposo es autista y a veces utiliza auriculares de cancelación de ruido para poder soportar la sobrecarga sensorial. Esta práctica, aunque algunos les sorprende, es esencial para su bienestar. "Mi marido en ocasiones necesita estar con auriculares de cancelación, incluso en casa", explicó.

Con su respuesta no solo defendía a su esposo sino también a todas las personas que dependen de estas herramientas para participar en actividades sociales que de otra manera serían demasiado abrumadoras para ellos.

En su mensaje, también cuestionó la necesidad que tienen las personas de juzgar a los demás sin entender su situación: "Su vida debe ser mucho más triste que la de la chica, toda la cena pendiente de otra pareja, y luego a juzgar aquí en Twitter".

A medida que el tuit se fue haciendo viral, muchos usuarios compartieron sus propias experiencias y apoyaron la postura de @MamideTEA. Varios comentarios explicaron que ellos o sus seres queridos también usaban auriculares para manejar la ansiedad y los estímulos sensoriales. "Desde que descubrí que mi vida mejoraba en los restaurantes con los canceladores de ruido, los uso", comentó un usuario. Otro agregó: "Mi novia es autista y hace lo mismo".

La tuitera continuó explicando cómo su familia maneja estas situaciones: "Antes no podía venir a la piscina conmigo y con las niñas, y menos después de trabajar. Ahora viene siempre, y cuando siente que tiene mucha ansiedad por los estímulos, se pone los auriculares, no habla, está en su mundo, y cuando está mejor, se los quita, me dice 'ahora ya me siento bien'".

La historia de @MamideTEA ha subrayado la importancia de la empatía y el respeto hacia las necesidades de los demás. "Dejar de juzgar la vida de personas que no conocéis y no os importa", concluyó.