Su madre le mandó un regalo que no tenía que abrir pero este detalle hace que todo salga mal

Todo regalo que se precie lleva consigo la emoción de no saber de qué se trata para quien lo recibe, y más en el vaivén de las fiestas navideñas. Aunque hay muchas personas que prefieren apurar hasta el último momento para comprar sus regalos, hay otras más previsoras que encargan el suyo con tiempo de antelación.

Sin embargo, en este último caso puede darse el problema de que la sorpresa sea descubierta antes de la fecha señalada y se pierda el gusanillo.

Hay muchos ejemplos de ello, pero recientemente el usuario de Twitter Rubén Elvira Martinez ha compartido una de las sorpresas arruinadas más gráficas que se recuerdan.

Esta persona fue alertada por su madre, quien le dijo que no saliera de casa puesto que iba a llegar un paquete, pero que no se le ocurriera abrirlo antes de tiempo. Con lo que no contaba Rubén es que al recibir el paquete iba a aparecer un dibujo detallado de lo que contenía el cartón: una freidora de aire.

Después de las risas y los muchos seguidores que se han sentido identificados con estas confusiones, Rubén se ha llevado la bronca de su madre tal y como ha asegurado: "-Yo: Mamá he dejado la freidora de aire en tu habitación. -Mi madre: pero por qué narices miras lo que es!!!??? -Al final va a ser mi culpa".

Al final, queda para la reflexión la importancia de envolver tú mismo el regalo o que las empresas de reparto sean más discretas con sus envíos.