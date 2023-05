Una madre pide ayuda a su hija y la conversación acaba con un épico final

Las conversaciones de WhatsApp entre madres e hijos son de todo menos aburridas y algunas son tan originales que cuando acaban en redes sociales no es extraño que terminen volviéndose virales.

La tuitera @tercer_intento ha compartido en su cuenta un pantallazo de la conversación que tuvo con su hija por WhatsApp y que por su respuesta final, ha logrado que se haya vuelto viral en tan solo 3 días.

La madre le pide ayuda a su hija para utilizar la impresora yella le responde en un tono sarcástico ya que para ella es muy fácil usarla. Lo que seguramente no esperaba su hija es el brutal zasca por parte de su madre que acabo recibiendo.

"Conversaciones con mi hija", ha escrito la tuitera @tercer_intento en un tuit que ha llegado a los 30.000 me gusta y más de 3.000 retuits con comentarios de todo tipo bromeando sobre la situación. El tuit supera el millón de reproducciones en el momento de publicación de esta noticia.

"Cuando vengas necesito ayuda por favor para imprimir lo de la clase de mañana", escribió su madre por WhatsApp a su hija, según ha enseñado en la captura con la conversación.

Y esta fue la respuesta que recibió por parte de la hija: "Vale, aunque es muy fácil. Conectas el ordenador a la impresora con un cable que hay y le das a imprimir y ya".

."Vale, pues me enseñas. A mí también me parecía fácil no cagarme encima cuando te enseñé a ti a usar el orinal", concluyó la madre respondiendo con este brutal zasca.

"En mi casa hay una cosa que se llama sentido del humor y lo practicamos todos. Incluidos los hijos.", escribió en otro tuit repondiendo a un hater. Pero la realidad es que la mayoría de los comentarios han sido positivos, de gente aplaudiendo la conversación o riéndose por el zasca.