Una madre que convirtió a su hija en un meme mundial se arrepiente: "Siento mucha culpa"

La llegada de Internet, las redes sociales y los teléfonos móviles trajo consigo la aparición de los vídeos virales y los memes. Personas anónimas que por casualidades de la vida acabaron convertidas en memes que todavía son usados y compartidos por millones de personas.

Una de esas personas era una niña americana años llamada Chloe Clem cuya reacción extrañada a la noticia de que sus padres iban a llevarlas a ella y a su hermana a Disneyland por segunda vez enamoró a todo el mundo.

Más de una década después, Chloe ya no se parece a la niña de dos años con dientes separados en la parte trasera del auto de sus padres. Ahora, a los 14 años, ha crecido y ha dejado de ser quien era cuando hizo historia en línea con el meme "Side Eyeing Chloe".

La que también ha cambiado con el paso del tiempo es la madre de Chloe que tras una breve experiencia con la fama de su hija ahora más de 12 años después ha dado una entrevista a la revista People en la que asegura que se arrepiente mucho de haber convertido a su hija en un meme.

"Mis amigos me decían: 'Tienes que ver esto'. Esto es una locura. Así que fui a Tumblr y recuerdo haber visto la carita de Chloe en todas partes", dijo a la revista. "Me di cuenta de que alguien había tomado una captura de pantalla del vídeo y lo había creado, porque no éramos nosotros".

Pero Katie dijo que las cosas rápidamente empeoraron. Chloe, que en ese momento solo tenía 2 años, a menudo era abordada por extraños en busca de una fotografía.

"Chloe tenía 2 años y la gente se acercaba a ella. Estaban enloquecidos. Le estaban tomando fotografías", aseguró Katie.

Pero a pesar de la incómoda fama de su pequeña hija, el meme viral sí tuvo beneficios para la familia. Katie y su esposo pudieron monetizar la foto, incluidas grandes asociaciones con marcas como Google Pixel. Incluso vendieron la foto como NFT en 2021, ganando 74.000 dólares en el proceso.

"Hace 10 años éramos muy pobres. Esto nos pasó a nosotros y pensamos: '¿Qué? Podemos pagar las facturas. Podemos mejorar nuestro pequeño apartamento para nosotros cuatro'. Eran problemas del mundo real", explicó. "Ese dinero literalmente nos ayudó a sobrevivir durante una década. Cada gramo de dinero, además de ahorrarlo y guardarlo, nos ayudó a salir adelante en nuestra vida. Alquiler, facturas, comida".

Más tarde se expandió al contenido de YouTube, incluido Chloe y su otra hija, Lily. Pero al final, Katie redujo el contenido. Ahora dice que podría haber tomado un camino diferente si hubiera vuelto a tener la oportunidad.

"Todo fue cambiando hacia el final y pensé: 'No creo que quiera tanta exposición con mis hijos'", reflexiona. "Una vez que crecieron un poco, los obligué a hacer cosas y me di cuenta de que estaban aburridos. Me di cuenta de que estaban cansados ​​y fue cuando pensé que todo esto había terminado", ha sentenciado.