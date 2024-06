Una madre se vuelve viral al regalarle a su hija "la camiseta por la que me voy a regir toda su adolescencia"

El mundo de las camisetas es todo un universo desde camisetas con mensaje a camisetas con un diseño bonito pasando por camisetas de tu artistas, película o serie favorita.

Recientemente se ha vuelto viral la conocida tuitera @chatarreranordi tras compartir la genial camiseta que le ha regalado a su hija y que todo el mundo está aplaudiendo.

"Le he regalado a mi hija preadolescente la camiseta por la que me voy a regir toda su adolescencia", escribió en este tuit que han visto casi 500.000 personas y que ha acumulado 12.000 me gusta y 1.000 retuits.

En la imagen del tuit se puede ver a una chica con la camiseta que tiene un retrato del mítico escritor inglés William Shakespeare junto al siguiente mensaje: "Stop making drama, you're not Shakespeare (Deja de hacer drama, no eres Shakespeare)".

Ante el éxito del tuit Chatarrera Nórdica ha explicado donde la encontró: "Si buscáis en AliExpress Shakespeare drama la tenéis en diferentes modelos".

Caro M le dijo que "Siento decírtelo, pero NO será suficiente" y Chatarrera le respondió que era "una declaración de intenciones por mi parte XD".

"Pero y esa maravilla de camiseta???", "Quiero una de cada color" y "La necesito para la mía!!" fueron algunos de los comentarios, pero hay decenas de ellos muy parecidos.