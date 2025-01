¿Maltrato o educación? Le enseña a su perro a no ladrar en casa y las redes se le echan encima

Cuando un perro protagoniza un vídeo viral en las redes a menudo es por una emocionante historiao por un momento divertido. Pero hay otras ocasiones en las que ninguna de ambas es el motivo de su contenido.

La usuaria de TikTok @anamariaortizpere ha creado un multitudinario debate en esta red social después de subir un vídeo de su perro en el que aseguraba que el extraño ruido que hacía era porque le había enseñado a reprimir su ladrido en casa.

Este acto se lo habría empezado a adiestrar desde cachorro, según cuenta en la publicación, que ya acumula 1,3 millones de Me gusta, 6,2 millones de reproducciones y casi 2.000 comentarios.

El vídeo, sin embargo, provocó que muchos usuarios cuestionaran si esta práctica de educación normal o se podría tomar como un tipo de maltrato hacia el animal ya que se le estaba prohibiendo su forma de comunicación más habitual.

"Ay no pobre, que ladren es como un sentido de libertad para ellos", "No amiga, no todos ejercemos maltrato con nuestros peludos", "¿Esto no es ilegal?" o "No tiene libertad de expresión" fueron algunas de las opiniones que se pueden leer en la publicación.

De hecho, la autora del vídeo explica que "cada vez que ladraba le decía que no y él encontró su forma", en alusión a cómo le enseñó a no ladrar.

Ante el aluvión de críticas, la usuaria ha subido varios vídeos comentando que su otro perro sí ladra en casa, y demostrando que si alguien allana su vivienda, sus perros están preparados para ello.

Más tarde, en otra publicación, Ana María aseguró que su perro ladra mucho fuera de casa y que, incluso, a veces dentro. "Se llama entrenamiento", añadió, mientras recordaba que empezó a no ladrar de cachorro sin maltratos de por medio.

Cabe recordar que los ladridos pueden deberse a muchas causas (protección, juego, miedo, estrés, excitación, agresividad, hambre...) y cada motivo tiene su tono, un volumen concreto y una forma específica.

De lo que no hay duda es que es su forma más habitual de comunicación y limitarla o corregir un ladrido anormal o excesivo no siempre es la solución. Y es que, cuanto más intentes obligar al perro a que no ladre, más se frustrará y más ladrará.

En cambio, hay que tratar de dominar su ladrido y que exprese lo que necesite, dándole una recompensa cuando se calle, por ejemplo. Aunque para más dudas, es mejor consultar a un especialista en adiestramiento canino.