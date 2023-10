Manda a su novio al supermercado a por compresas, él le envía esta foto y le hace la pregunta más inesperada

Las relaciones de parejas están llenas de momentos divertidos e inesperados que gracias a que algunas personas los comparten por redes sociales todos podemos ver.

A muchos hombres todavía nos queda mucho por aprender sobre higiene femenina y esta conversación de WhatsApp es una prueba de ella.

"Tengo que enseñarles esto jajajaja", escribió Celes Rodríguez en un tuit, junto a la conversación de WhatsApp, que ya han visto casi cuatro millones de personas superando los 86.000 'me gusta'.

Celes mandó a su novio a hacer la compra y le encargó que comprara para ella compresas. Al llegar allí el le mando una foto con la estantería en la que se encuentran los distintos tipos de compresas, entre otros productos, y le preguntá con total sinceridad: "Mi amor, ¿Cuál? ¿Qué talla de vagina eres?".

Lejos de tomárselo a mal Celes se ríe y le dice que compre las rosadas. Los comentarios se han convertido en una batalla campal con comentarios de todo tipo.

Gente que se pregunta que por qué las compresas están al lado de la comida para perros, chicos apuntando que todo lo que se ve en la foto está rosado y chicas sorprendidas por lo que ha dicho su novio sobre las tallas de vagina. "una vez mi hermano me compro pañales", ha comentado @kidrahulista y "Si no me vas a preguntar qué talla de vagina tengo no podemos ser novios lo siento", ha dicho @Salamandrea_