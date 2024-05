Los mejores memes e imágenes de la manifestación de Barcelona contra los pájaros

Tenemos que admitir que algunas personas cuentan con una gran imaginación y son realmente creativas. A veces se viralizan conspiraciones sobre ciertos personajes famosos que nos dejan sin palabras y con la sangre helada, como el caso de la teoría sobre Avril Lavigne sobre que murió y fue reemplazada por una doble. Sin embargo, también encontramos otras teorías que no tienen que ver con famosos, pero que igualmente son realmente impactantes.

Recientemente ha tenido lugar en Barcelona una manifestación contra los pájaros y la cuenta @ceciarmy ha compartido algunos de los mejores momentos. El Movimiento Anti Pajarista Internacional defiende que estas aves son seres creados por el Gobierno para vigilar a la ciudadanía. En el vídeo del manifiesto que han leído se escucha: "Por años hemos creído que los pájaros son seres naturales, criaturas voladoras libres en el cielo. Pero la verdad es otra. Los pájaros que vemos a diario no son seres vivos, son drones creados por el Gobierno para vigilarnos, para espiarnos y para controlarnos".

El manifiesto continúa: "¿Por qué creéis que los vemos en todas partes, incluso en los lugares más remotos? Porque su misión es clara: recopilar información sobre cada uno de nosotros. La implementación de la tecnología 5G ha fortalecido esta red de vigilancia, permitiendo una transmisión de datos en tiempo real sin ningún tipo de precedentes. Cada vez que vemos a un pájaro posarse en un cable, está recargándose, manteniendo su operatividad gracias a la inducción electromagnética. Nos preguntamos: ¿por que los ornitólogos nunca denuncian esta verdad? Porque ellos son los técnicos encargados del mantenimiento de estos drones. Sus pantallas de científicos encubren su verdadera labor: asegurar que estos dispositivos sigan funcionando sin problemas".

Además, también hemos podido conocer qué propone esta especie de partido político para resolver este problema. En una hoja aparece lo siguiente: "¿Qué proponemos? Tirar más petardos en San Juan, instalar focos en reservar naturales para romper el ciclo de sueño de los pájaros, suministro público de gorros de papel de plata para inhibir el efecto del 5G de los pájaros en nuestros neurotransmisores y talleres informativos para niños en instituciones públicas.

@ceciarmy también ha compartido algunas imágenes peculiares de esta manifestación, como el cartel en el que aparece un dibujo de una paloma y cuáles son las partes, según ellos, de estos drones: batería, antena, cámara, micrófono, CPU y cargador inalámbrico. Por otro lado, también podemos ver otras pancartas en las que se lee "Quiero mi privacidad. Los pájaros no existen. Nos están vigilando", mientras sujeta el cartel un joven con un gorro de papel de plata. Además, en muchos de estos escritos podemos ver la nueva interpretación que se le da a la palabra AVE: Aparato Volador Espía. Y, por último, destaca otro lema: "Pajas sí, pájaros no".

Esta publicación ha conseguido ya más de 240 mil me gustas y muchos usuarios la han comentado. Algunos ponen en duda esta teoría que defienden: "Pruebas psicotécnicas para ejercer el derecho a voto, pero ya" o "Vivimos en una sociedad en la que ya cuesta increíblemente diferenciar lo que es broma de lo que no". Sin embargo, otros le siguen el juego a estos manifestantes y continúan añadiendo: "Ahora entiendo la frase me lo ha contado un pajarito".