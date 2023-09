Los mejores vídeos de TikTok de la historia, por votación popular

Desde que TikTok empezó a ganar notoriedad en la red, no han dejado de crecer tanto el número de usuarios que utilizan esta aplicación como la cantidad de vídeos que hay dentro de esta. Por ello, después de tantos años, son muchas las personas que dedican varias horas de su día a ver algunos de los TikToks que la propia aplicación les recomienda. Y, precisamente por este motivo, no es de extrañar que muchos de sus usuarios cuenten ya con un TikTok favorito que vuelven a buscar cada vez que quieran disfrutar otra vez de él.

Pero lo que muchos no se imaginaban es que tantas personas fueran a coincidir a la hora de escoger el suyo, algo que se ha demostrado dentro de X, donde muchos usuarios han decidido compartir cuál es su favorito, para que los demás también puedan disfrutarlos. Y, entre estos, parece que uno de los más populares es el de un chico que decide gastarle una broma a su amiga, momento en el que finge que está grabando un TikTok como si fuera un Influencer, algo que no cabe duda de que a su amiga le hace especialmente gracia. Porque, desde que empieza a grabar, ella no puede dejar de reírse, consiguiendo así contagiarle su risa a todos los que ven este vídeo tan viral.

Si hay algo que los usuarios han dejado claro es que lo que más triunfa en esta red son las parodias y los vídeos divertidos, motivo por el que también ha vuelto a hablarse del popular vídeo de Corey Pech, en el que bromea sobre cómo surgieron las pirámides; o el de un tiktoker que se mostraba especialmente entusiasmado de hablar sobre una bebida que acababa de descubrir, pero terminó atragantándose al probar otra nueva en directo: el bubble tea.

Sin duda, son muchos los TikToks que han conseguido ganarse el corazón de muchas personas, pero, por ahora, parece que estos son tres de los que más éxito han tenido, algo con lo que los usuarios de X han estado de acuerdo después de volver a verlos.