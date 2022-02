Una mujer se queda dormida borracha durante un directo en TikTok, el vídeo se vuelve viral y sólo termina cuando se le salió un pecho

Más información 10 vasos y un problema de matemáticas: el último challenge que triunfa en TikTok

Una mujer se despertó y se convirtió en una sensación viral tras quedarse dormida en un TikTok en vivo después de una noche de borrachera, y la transmisión de dos horas solo se cortó cuando se le salió accidentalmente una teta.

Eva Jones, de 23 años, se desmayó borracha en un TikTok Live después de la fiesta de cumpleaños de un amigo el 28 de diciembre y siguió roncando frente a la cámara durante varias horas, en un video divertido que luego acumuló 5,4 millones de visitas.

Eva, que vive en Liverpool, nunca había estado en vivo en TikTok antes de esa fecha y se quedó dormida durante las llamadas telefónicas de amigos que intentaban desesperadamente alertarla sobre su video viral accidental.

La estudiante solo dejó de transmitir su sueño ebrio cuando un moderador de TikTok se enteró de la exitosa transmisión de Eva y terminó su video en vivo cuando su seno se salió de la parte superior mientras dormía.

Eva dice: 'He hecho algunas cosas estúpidas cuando estaba borracha antes, pero esta fue muy inesperada".

"Nunca antes había grabado un TikTok en vivo, así que no tenía idea de lo que estaba pensando cuando decidí comenzar a grabar uno después de una noche de fiesta. Tampoco recuerdo haberme desmayado borracho frente a la cámara".

"A la mañana siguiente, tenía una gran resaca. Me desperté con llamadas perdidas y mensajes de mis amigos preguntándome cómo me sentía y si estaba avergonzado por lo que pasó. Estaba tan confundido y no tenía idea de lo que estaban hablando".

"Cuando entré en TikTok y encontré videos que otros publicaron de mí borracho roncando durante dos horas y también vi que mi número de seguidores había aumentado en más de cuatro mil usuarios", explicó Eva.

Ella recuerda haber respondido borracha a las preguntas de los seguidores, pero no recuerda el momento en que se desmayó ebria frente a la cámara.

