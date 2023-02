Una mujer se vuelve viral en TikTok por parecerse a Gollum gracias a sus gigantescos ojos

Una mujer con ojos enormes se volvió viral en TikTok después de que la compararan con el personaje de El señor de los anillos, Gollum.

Samantha McNab, de 21 años, de Nueva York, EEUU, siempre ha recibido elogios por sus ojos inusuales, pero ahora millones de personas en TikTok se han quedado atónitas por su tamaño.

La estudiante, que estudia en Florida, comparte video de su pose característica, mirando a la cámara con los ojos muy abiertos y la cara en blanco, que se han convertido en un placer en línea.

"La gente dice todo tipo de cosas locas sobre a quién o a qué me parezco. Obtuve de todo, desde personajes de Tim Burton, bichos, Nicole Richie, Mr Bean, Gollum, personajes de dibujos animados... No hay casi nada que no haya escuchado antes", dijo Samantha.

"Muchos de mis comentarios suelen ser personas que piensan que tengo problemas de tiroides o la enfermedad de Graves, lo cual no es así. Me hice pruebas en el pasado, los ojos grandes solo están en mis genes y son parte de mi familia", explicó.

"Encuentro muchos comentarios bastante divertidos. Quiero decir, incluso creo que las cosas que puedo hacer con mis ojos y la forma en que me veo pueden ser raras y un poco aterradoras, pero a la gente le encanta".

Su video más popular, una compilación de clips cortos de ella mirando a la cámara, ha sido visto 22 millones de veces y acumuló 2,4 millones de me gusta.

Una persona comentó en el vídeo: "Estoy muy impresionado con esto, pero tengo un miedo loco de que se me salgan los globos oculares, así que ver esto me da una ansiedad extrema, pero es tan jodidamente divertido".