Una pareja se vuelve viral en Twitter al compartir una fotografía de su "romantic spanish dinner"

Siempre que pensamos en una cena romántica se nos vienen a la mente platos elaborados y sofísticados, comida que preparamos con todo el cariño y una mesa decorada para la ocasión.

Pero no siempre es así y uno de los ejemplos más radicales es el de esta pareja en Twitter que decidió transformar uno de los platos más sencillos y comunes de nuestra gastronomía en el algo romántico.

La tuitera @cotodesnudo69 publicó una fotografía de dos platos de lentejas llamado con el titulo "Romantic Spanish Dinner" y el tuit se volvió viral acumulando más de 2.6 millones de reproducciones, más de 1.200 retweets y más de 10.000 'me gusta'.

La cena con su novio Dani estaba compuesta por dos platos de lentejas con chorizo, media barra de pan, una botella de agua y una vela como decoración.

La publicación ha generado tanto alboroto que la tuitera @cotodesnudo69 ha tenido que salir a responder con un tuit:"cabrones pero q más os da q me cene un plataco d lentejas d la abuela del dani pq me ha salido a mi del coño, pq os impacta tanto, q pasa q no habéis vuelto nunca de fiesta y no os habéis cenado las sobras d la comida o q, q él se tire los pedos en mi cara ya ese es mi problema", aclaro la novia.

"La gente se está quejando de que le he puesto lentejas para cenar a la Anna cuando literalmente desayuno pizza", ha explicado @boobhater1331, que ha tenido que entrar en la conversación para defender a su pareja.

El tuit esta lleno de comentarios de personas a las que les parecía una idea horrible cenar lentejas: "No me veo en una cena romántica cenando lentejas", "Me ponen un plato de lentes para cenar y le escupo a la persona y al plato" o "a mi me invitan a cenar lentejas y se las estrello en la cara".

Pero también hay gente aplaudiendo la idea como brillante: "La barra de pan es todo lo que está bien en esta vida que encuadre que presencia", "Si me hacen eso, ya pienso que me pedirán matrimonio" y "A mi me pones un plato or dos de lentejas a cualquier hora del día y me lo como enterito!!!!!! Está bien rico. Y lo de tirarme pedos es un problema para más tarde"