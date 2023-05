¿Está mal que tu pareja y tú hagáis todo juntos? El encendido debate en Twitter

Cuanto más tiempo pasa, más se nota que las personas jóvenes se están volviendo cada vez más libres e independientes. Por desgracia, esa independencia ha llevado también a que se juzgue y se critique a las personas que prefieren optar por tener una vida con unas ideas más tradicionales, y las relaciones de pareja son uno de los aspectos en los que más se aprecia este choque de ideales. Twitter ha abierto un debate bastante intenso sobre la dedicación que debería tenerse con las parejas, y no parece que se esté llegando a una conclusión clara.

Por un lado, están los que piensan que tener una pareja no debería influir en ningún otro aspecto de tu vida, como el laboral o el social, y que si tu novio o novia necesita que sacrifiques parte de las cosas que haces por el bien de la relación, no merece la pena seguir adelante. Pero, por otro lado, están también quienes dan una gran importancia al rol que sus parejas cumplen en su vida, y que entienden como normal que se deba perder parte de lo que se tenía antes para que la relación pueda durar.

Por supuesto, cada relación es un mundo, y la decisión última sobre este asunto la tiene que tomar cada uno de acuerdo a lo que esté más arriba en sus prioridades. Hay personas que están muy orientadas al aspecto profesional y que no dudan en abandonar una relación si su trabajo les lleva a lugares a los que su pareja no les puede acompañar. En cambio, hay otros que ni siquiera pueden pensar en pasar un año estudiando a varios cientos de kilómetros de sus parejas, porque no quieren separarse de ellas. Lo más importante es no dejarte influir en este asunto y hacer caso a lo que tu intuición te dicta. Si quieres sacrificar el tiempo con tus amigos o tus aspiraciones profesionales por estar con tu pareja, hazlo sin arrepentirte, pero con la convicción de que es lo que realmente quieres hacer.