Se pasa el New Super Mario Bros. mientras toca el piano: el increíble vídeo que ha dejado a todos sorprendidos

Tocar el piano es algo complicado. Requiere saber no solo de teoría musical, sino controlar tus dedos con una precisión y un ritmo seguramente más complicados que los de otros instrumentos. Es, por tanto, un talento que requiere de muchas horas de entrenamiento y de una gran concentración. Por otro lado, hacer speedruns es algo complicado. Requiere saber no solo del videojuego en cuestión, sino controlar tus reacciones con una precisión y un ritmo seguramente más complicados que los de jugar de forma normal. Veis por dónde vamos, ¿verdad? Pues flipad con Wes, un speedrunner que se pasó el New Super Mario Bros. Wii mientras tocaba el piano.

¿Cómo funciona? Lo explica al inicio de la carrera. Creó algunos mandos y controles personalizados para esta experiencia. Tiene un joycon pegado a la cabeza para sustituir a la cruceta, lo que le permite controlar al personaje en cualquier dirección con solo moverla. Como cuando de pequeño movías la cabeza en los juegos de conducción, pero funcionando de verdad. Por otro lado, en el pie tiene otro joycon con los otros dos botones que necesita: uno para correr y otro para saltar. Con eso cubre las acciones básicas con las que el fontanero puede enfrentarse a cualquier nivel que se le ponga por delante. ¿Las manos? Las usa para tocar el piano, ofreciendo la música de fondo de los niveles, usando sus propios arreglos - algunos originales y algunos basados en los de otras personas.

Así, con esta mezcla de concierto y speedrun, Wes se logró pasar el juego en 41 minutos y 20 segundos. La carrera estuvo llena de momentos divertidos, especialmente por los movimientos inesperados fruto de la extraña configuración, que provocaban risas y muertes junto a los comentarios del sofá. Un momento más para el recuerdo en este evento, el Awesome Games Done Quick, que recopila dinero de forma benéfica para la Prevent Cancer Foundation durante una semana en enero. Su hermano de verano, el Summer Games Done Quick, hace lo propio para Médicos Sin Fronteras. Y ambos nos dejan grandes momentos para el recuerdo, como este perrito que juega a videojuegos mejor que tú.