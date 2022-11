Película nivel: Borja Escalona hará una sesión con Bizarrap

Para las aspiraciones de Borja Escalona, la palabra 'narcisismo' se queda un poco corta respecto a sus ambiciones para ser siempre protagonista. Que tiene el ego por las nubes es algo que recuerda él mismo cada dos por tres, lo que nos parece ya de otro planeta es llegar a anunciar que la próxima sesión de Biza le tendrá a él de solista. Como lo oyes.

"Vi un verificado en mi bandeja de entrada de Instagram y era Bízarrap", asegura, pronunciando mal su nombre quizá para dar verosimilitud a la inconcebible historia. No solo el productor se ha puesto en contacto con él, sino que "ya está en conversaciones con su manager" y tiene una cena pendiente en "Mar del Plata" (nombre real = Mar de Plata) a la que asistirán "Duki, Trueno y Cuzco, o algo así". Casi que le falta mencionar a Messi.

Para salir de dudas no vamos a tener que esperar mucho, puesto que la grabación sería en el puente de diciembre. "Tenemos un asado o una cena, como lo llaman ellos, llegaré el día 6 por la mañana prontito, y me gustaría ver [el estadio de] la Bombonera". Borja, que en su Instagram tiene fotos de tiempos mejores visitando varios países, no tiene pinta de haber visitado Argentina en su vida (ni que lo vaya a hacer), ya que si le diera por hacer sus vaciles desde el país sudamericano lo mismo no salía tan bien parado como en territorio español. Just sayin'.

Preguntado por las pruebas de la conversación existente con Biza, hace una pantomima en su directo donde, oh sorpresa, no la encuentra, aludiendo a haber recibido muchos mensajes. "Pero bueno, ya lo están hablando nuestros manager". ¿Tú te lo crees?

Pedir pruebas a un "sociópata diagnosticado" y reconocido mentiroso (las lágrimas de cocodrilo son marca de la casa) es un poco como barrer la playa con un cepillo de dientes. Aunque sea estrafalario tener que recordarlo, las sesiones de Biza son secretas durante su producción, y ni en la más terrible de las pesadillas del rap y el freestyle tendrían cabida personajes de dudosa reputación en sus composiciones.

Este redactor se apuesta un asado en Mar de Plata a que llega el día previsto y, por lo que sea, el acuerdo se va por el metafórico retrete al que pertenecen las fake news. "Tampoco es mi estilo", dice Borja en alusión a la música, y vaya si tiene razón. Van a ritmos diferentes, sin ninguna duda.