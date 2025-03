El perro de pesadilla de este tiktoker del que está hablando todo el mundo: "¿Lo llamas o lo invocas?"

Ir solo por la noche puede dar mucho miedo, por lo que algunas personas buscan variadas maneras de sentirse más seguras en sus paseos nocturnos. Para luchar contra este temor existe un trend en TikTok de gente mostrando los distintos metodos que utilizan para sentirse más seguros. Ya sea porque conocen técnicas de autodefensa, por llevar algún elemento de protección encima o porque van acompañados de sus amigos, su pareja o sus perros, cada persona utiliza lo que tiene para poder estar tranquilos.

En este TikTok con casi 10M de reproducciones vemos el motivo por el que Javier Aguirre puede ir solo por la noche sin preocuparse, ya que va seguido de un perro que parece sacado de una película de terror: un enorme pastor belga negro cuyos ojos brillan de un rojo fantasmagórico.

La respuesta al vídeo le dan la razón a Javier, a nadie se le ocurriría acercársele cuando va acompañado de Drako, su perro. La mayoría de comentarios hablan sobre la aterradora apariencia del can: "Lo llamas o lo invocas?", "Con qué versículo de la Biblia lo calmas?", "Está hermoso! Cuántas almas come por día?", "No adoptes, invoca". Los comentarios están seguros de que más que un perro, este tiktoker tiene un demonio atado a la correa.

"Se ve que tiene sed, dale agua… bendita", "Cuando se enferma ¿Lo llevas al veterinario o al infierno?", "Lo paseas con collar o con rosario?" y "La verdad es que pese a su apariencia es muy juguetón. Todos los días juega a la Ouija" son algunos de los comentarios más aplaudidos e ingeniosos.

La verdad es que esta no es la primera vez que Drako, el terrorífico perro de Javier Aguirrese vuelve viral: la cuenta del tiktoker tiene vídeos con más de 50M de reproducciones en los que muestra a su gigantesco pastor belga negro que parece hecho de sombras y que no necesita enseñar dientes ni tener una pose amenazadora para poner los pelos de punta.