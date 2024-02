Se pinta todo el cuerpo para camuflarse en las cortinas y asustar a su marido: la broma más divertida y terrorífica

Hay bromas que se han repetido tanto a lo largo de la historia, que la mayoría de las personas ya las conocen y no llegan a caer en ellas, por lo que cada vez resulta más complicado sorprender a alguien con una de estas. Además, si la víctima de esta es alguien especialmente cercano, no sería de extrañar que incluso pudiera olerse estos planes, por lo que hay ocasiones en las que es necesario ponerse creativo para llegar a sorprender a la otra persona.

Esto es algo que, sin duda, ha conseguido la protagonista de este vídeo viral, quien le ha gastado una broma a su marido que es tan graciosa como terrorífica. Porque, tal y como se ve en él, la chica decide pintarse todo el cuerpo de azul para conseguir camuflarse en las cortinas de la habitación de su marido, algo que ha conseguido tan bien que prácticamente no se la ve a no ser que abra los ojos o sonría.

De esta forma, cuando el chico entra en la habitación del setup y se pone en el ordenador, ella sonríe a la cámara para revelar su ubicación, algo que hace justo antes de coger un objeto y tirarlo contra el suelo para llamar la atención del chico, quien rápidamente se gira para ver qué es lo que ha pasado. Y, debido a que termina ignorando este suceso, ella vuelve a lanzarle algo más contra la silla, lo que le sorprende tanto que se gira de golpe, momento en el que ella le grita para asustarle, lo que provoca que este se levante y salga corriendo.

Pero, en cuanto la escucha reír, reconoce rápidamente a su esposa, motivo por el que termina encendiendo la luz de la habitación para comprobar que, efectivamente, se trataba de ella. Y, aunque no se le ve en cámara, se le escucha decir, todavía con sorpresa, que no ha tenido ninguna gracia, algo con lo que no cabe duda de que su esposa no está de acuerdo, ya que no puede dejar de reír.