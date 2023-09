Se pone unos vaqueros en una tienda sin llevar ropa interior, y le cae la mundial en redes

Las redes son un lugar que puede llegar a ser muy cruel cuando se trata de juzgar las acciones de otras personas, y cuando estas son influencers, las posibilidades de que reciban un varapalo por las cosas que hacen son mucho mayores. El diseñador de moda Joshua Velázquez es una figura relativamente conocida de las redes y con bastante seguimiento, y una de sus últimas publicaciones en Twitter se ha hecho viral por mostrar algo que ha indignado a muchos: no llevaba ropa interior mientras, aparentemente, se probaba varios vaqueros en una tienda.

La mayoría de las personas que se han cruzado con este tuit han sentido mucho rechazo, ya que creen que probarse prendas en las tiendas sin llevar ropa interior es una decisión bastante poco higiénica. Algunos han llegado a burlarse, hablando de los posibles restos que habrán quedado en los vaqueros que se probó. Joshua Velázquez no ha tardado en responder a todos estos comentarios de odio para explicar que los vaqueros que lleva en la foto son los suyos, y que los que están detrás eran de la persona anterior que había pasado por el probador. Lo que él se estaba probando eran camisetas.

Es probable que haya sido el título del tuit y el botón desabrochado del pantalón el que haya impedido que la mayoría de personas se de cuenta de que no se estaba probando esos pantalones, sino que eran suyos. Por suerte, algún que otro seguidor ha salido a defender al diseñador y a dar algo de contexto, ya que Joshua Velázquez ha sido siempre muy conocido por mostrar su cuerpo con mucha naturalidad. En tuits posteriores ha indicado que estas burlas no le han afectado ni lo más mínimo, pero no cabe duda de que la próxima vez que se haga una foto en un probador, sabrá explicar mejor la situación para que no le caiga tanto hate.