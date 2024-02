Le pregunta a un niño de once años cuál es la función del corazón, y le da la respuesta más increíble

Se dice que los niños siempre dan las respuestas más inesperadas posibles, no solo por lo honestos que suelen ser, sino porque a hay ocasiones en las que también sorprenden con su ingenio. Pero, aunque a medida que pasan los años empiezan a dar respuestas cada vez más coherentes, hay veces en las que estos siguen pillando por sorpresa a todos. Y esto es precisamente lo que ha conseguido el sobrino del tuitero Francurcio14, quien se encontraba jugando con su padre al juego de las preguntas cuando ha dado una de las respuestas más graciosas.

Porque, cuando su padre le ha preguntado cuál era la función del corazón, el chico de once años no ha dudado ni un segundo en responder que su función es la de "sufrir", algo que ya ha conseguido sacar una carcajada a miles de tuiteros. A raíz de esto, Francurcio no ha dudado a la hora de bromear y decir que tiene "el sobrino más dramático", algo con lo que muchos han estado de acuerdo.

Aun así, la realidad es que, aunque estén de acuerdo en que se trata de una respuesta muy dramática, la mayoría confiesa que hubiera dado una respuesta muy similar a la suya, ya que consideran que es la única opción correcta. Y, precisamente por esto, la mayoría no han tardado en aplaudir el humor de este chico, sobre el que muchos también han bromeado al decir que deben haberle roto el corazón.

Por otro lado, también son muchos los que se han lanzado a intentar adivinar su signo zodiacal, de forma que la mayoría estaba totalmente seguro de que debía tratarse de un piscis por el tipo de respuestas que había dado. Pero, para sorpresa de muchos, nadie ha acertado a la hora de decir su signo, ya que el tuitero ha confirmado que su sobrino es libra y no piscis. Sin duda, aunque hay rasgos muy característicos de algunos signos, parece que no siempre es fácil definir a los demás con estos.