El preocupante vídeo del profe viral de TikTok: "Mis alumnos necesitan móviles falsos para desestresarse"

¿Cuántas veces has oído a tus padres decir algo similar a esto? "Deja la maquinita que se te va a quedar la cara cuadrada. Estás todo el día pegado a las pantallas. Sal a la calle y deja tanto Internet". Etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, con la llegada de los smartphones y el acceso a internet constante que ofrecen, esos mismos padres son ahora los que no se despegan del móvil, dejando un poco en entredicho todo lo que opinaban antes y ahora no aplican. En casa del herrero, cuchillo de palo, que dicen los refranes.

Esto es un poco lo que ha ocurrido con uno de los nuevos vídeos virales que ha invadido tanto Twitter como TikTok. Y es que un profesor ha subido un vídeo a redes sociales hablando de cómo una alumna suya necesita un móvil falso para desestresarse:

¿Debería haber echado a la alumna? Esa es la pregunta que deja en el aire, mientras flipa con que alguien necesite un cacharro así para sobrellevar el día. Sin embargo, las redes sociales están destacando que esta anécdota cuenta con un solo punto de vista, y hay muchos detalles que se dejan fuera. Algunas personas señalan que no sabemos si esa alumna puede tener alguna condición que necesite de algún fidget toy para lidiar con el estrés. Las personas con TDAH, con TLP o con hiperactividad a veces necesitan recurrir a estas herramientas para continuar con su día a día.

Del mismo modo, otros critican que lo primero que ha hecho este profesor es sacar el móvil, grabarse y subir un vídeo a redes, algo que tampoco era necesario. "'Me parece increíble a lo que estamos llegando' dice este hombre grabándose en su clase para llamar la atención de una alumna con un móvil falso. Me parece increíble", señala un tuitero. Muchos coinciden.