Una profesora española en Estados Unidos muestra lo que llevan sus alumnos para comer: "Se ve que es tan tan común..."

La buena alimentación es fundamental en todas las etapas de la vida, pero especialmente en la infancia. Por eso no solo los padres se deben asegurar de que los niños coman de manera saludable y completa, sino también los colegios.

En todos los colegios de España hay un servicio de comedor, donde los niños acuden entre sus clases del mediodía y antes de sus últimas clases de la tarde. En nuestro país lo más común es que haya un menú planificado que les sirve a los alumnos, pero en otros lugares esto no es así.

En Estados Unidos, lo normal es que los niños se lleven a clase una fiambrera de casa con algo de comer. Pero, tal y como ha mostrado en un vídeo reciente la usuaria de TikTok Sofía Martínez (@sofiamartmor), una profesora española que trabaja en Estados Unidos, el contenido de estas tarteras o "lunchbox" no suele ser un plato de comida caliente, sino más bien snacks diversos.

"¿Qué traen de comer mis niños de EEUU?", dice Sofía al comienzo de su tiktok. Lo primero que enseña es una especie de kit "para hacer una pizza", en el que vienen masa, queso y peperoni de aspecto precocinado. Ese mismo niño había llevado cereales con yogur y un pequeño brick de leche.

Lo que más abunda entre las loncheras de los niños son los snacks, como galletas de chocolate, bolsas de patatas y galletitas saladas. Por lo menos, alguno tiene un sándwich y a prácticamente todos les han metido una pieza de fruta en la fiambrera.

Sin embargo, llama la atención la poca comida cocinada que llevan. De hecho, lo único caliente que se ve en el tiktok de esta profesora son unos nuggets de pescado. Y, justo después, la última comida más o menos elaborada que enseña la profesora es una ensalada.

En los comentarios, alguien explica que "es lo normal de cualquier niño/a llevar cosas así, formato go". Otra recalca que en Estados Unidos eso es lo común, aunque al principio "lo veía horrorizada y pensaba ay los padres…", ya que a simple vista podría parecer que los padres no se molestan en cocinar nada para sus hijos. "Y luego dicen que los niños veganos no tienen una buena alimentación", señala otra usuaria.