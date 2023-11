La protagonista del meme del novio distraído es española: desvela como se hizo la foto y cuánto cobró por ella

Convertirte en meme no debe ser una experiencia fácil para aquellas personas anónimas que lo sufren. En diversas noticias os hemos contado la historia detrás de memes tan famosos como el de la niña de la mirada extrañada, la mujer calculando o la peor persona que conoces.

Ahora vamos a hablaros de una de las tres protagonistas de uno de los mayores memes de todos los tiempos, el del novio infiel o novio distraido. Esta imagen que habéis visto en redes sociales incontables veces.

La fotografía fue sacada a mediados de 2015 en Girona por Antonio Guillem, un barcelonés especializado en las fotografías de stock. "El origen de la imagen es meramente laboral. Creo que la foto en sí resultó una buena base para ese alguien que tuvo la genial idea de convertirla en una metáfora que vale para todo. Y eso no es mérito nuestro", aseguraba en 2017 a Verne.

La imagen fue cargada en Shutterstock con la descripción: "Disloyal man walking with his girlfriend and looking amazed at another seductive girl" ("Hombre desleal caminando con su novia y mirando sorprendido a otra chica seductora").

Más de ocho años después una de las tres protagonistas de esta imagen, y de muchas otras realizadas por Guillem, ha dado la cara apareciendo en el conocido podcast La ruina de Ignasi Taltavull y Tomàs Fuentes.

Esta pareja de cómicos catalanes se pasan un buen rato intentando descubrir con quién están hablando hasta que la joven, llamada Carla, les desvela quién es y porqué es famosa.

En el podcast ha desvelado que "por la época de la uni para sacarme unos dineros extra, pues iba haciendo trabajos de modelo, azafata, hacia sesiones de fotos y algunos anuncios. Me empezaba a ir bien, compaginaba esto con la uni".

"La gente me empezaba a reconocer en algunos sitios y hubo algo de contenido mio que se hizo bastante viral. Se llegó a filtrar mi Instagram personal, de golpe todo el mundo me empezó a seguir y me tuve que cerrar las redes sociales".

"Digamos que tengo una foto que es mundialmente conocida. Muy conocida, que es un meme de una chica que está con su novio", desvela antes de que la corte Ignasi que grita "el meme de la novia celosa, es el meme de la novia celosa".

Después de un momento de sorpresa y risas generalizadas la invitada Judith Trias le pregunta cuánto le pagaron por la foto y Carla desvela que no le pagaron nada: "ni los derechos de imagen" y después explica que ella "cobraba por la sesión de fotos pero yo nunca sabía".

"Desde que empecé la uni estuve trabajando en esto. Tengo 8.500 fotos en bancos de imágenes haciendo lo que queráis: embarazada, triste, llorando, feliz, sorprendida… me podéis comprar", dice Carla entre risas.

"Necesitábamos tener ideas y un día pensamos hacer una infidelidad. En realidad fue toda la sesión así y hay más fotos en las que el chico me está pidiendo matrimonio mirando a la otra y muchas más", añade Carla.

Cuando Tomás le pregunta por el chico de la foto Carla explica que son amigos: "Al chico lo conocí trabajando y nos hicimos muy amigos, obviamente". Al final la pequeña entrevista a Carla termina con ella, Ignasi y Tomás recreando la famosa foto.