¿Puede un cura delatar a un asesino que se ha confesado con él?

No sabemos si quienes nos leen de forma habitual son religiosos y practicantes en mayor o menor medida. Es una cuestión poco relevante para el acto de confesión en sí, aplicable a cualquier persona. Se puede considerar un tipo de terapia, más allá de lo simbólico de su contexto. Vas a la iglesia, hablas con el cura bajo secreto de confesión y sales como una persona nueva, al menos espiritualmente. Si has ido a un colegio religioso, seguro que te has enfrentado a esta situación una o dos veces. La cuestión es que, de normal, una persona confiesa pecados de poca monta. Pero, ¿qué pasa si has de confesar un asesinato?

Lo primero de todo es que no es recomendable que asesines a nadie. Es un crimen, te meterían en la cárcel si te pillan y está feo hacerlo. Es mejor resolver los problemas de otro modo más civilizado y menos violento. Pero si un asesino confesara ante un cura que ha cometido tal acto, ¿puede el cura delatarle? ¿Existe algún agujero o vacío legal en su contrato con dios que permita tal acción?

Lo más importante es entender el contexto en que se produce. No, no toda conversación con un cura es una confesión. Si habláis sin más en su despacho o en la calle, es una conversación cualquiera, por lo que al confesar un asesinato te estarías, básicamente, entregando. El cura podría denunciarte y seguramente lo haría. Sin embargo, durante la confesión, es distinto. Ahí existe el secreto de confesión y el cura es apenas un conducto, una manera de que esos pecados queden revelados ante Dios. No puede actuar ni romper ese pacto. Si lo hiciera, sería excomulgado de forma inmediata. Por tanto, un cura no puede delatar a un asesino bajo ningún concepto si el asesino se confiesa bajo el método estándar.