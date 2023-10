¿Por qué el cilantro te sabe a jabón? La genética está detrás de todo

Dicen que sobre gustos no hay nada escrito, pero la genética ha decidido que quiere llevarle la contraria a este clásico dicho español. Está escrito, y desde hace ya un tiempo, que el cilantro es una especia que resulta insoportable a cerca de un 20% de la población mundial. Esta especia es muy habitual en la cocina latinoamericana, y resulta prácticamente ineludible para todos aquellos turistas que acuden allí y deciden probar la cocina local. Los tacos mexicanos, por ejemplo, son unos de los que más habitualmente llevan cilantro, y sugerir la idea de que se sirvan sin él puede ser interpretado como un pecado capital por parte de los habitantes de la zona. Son precisamente los nacidos en México los que más han alucinado con este vídeo de la tiktoker Marta Alonso, en el que se explica la justificación genética para que esta planta le sepa tan mal a muchas personas.

Los comentarios de este vídeo son la prueba de la absoluta división de opiniones que existe al respecto del cilantro: muchos han expresado su alivio al conocer por fin la explicación detrás de su rechazo al cilantro, y otros tantos siguen sin poder creer que haya personas que no disfruten del delicioso sabor de esta especia. Es probable que el rechazo genético al cilantro esté más concentrado en la población caucásica, teniendo en cuenta que su cocina es la que menos acostumbra a incluir esta y otras plantas con aldehídos en sus platos. En oriente y en Latinoamérica, en cambio, existe una notable preferencia por utilizarlas todo lo posible.

Lo malo de que este vídeo se haya hecho viral es que puede que ahora haya quienes decidan echar la culpa a la genética de todas aquellas cosas que no les saben bien. ¡Que la ciencia no sirva de excusa para no tener una dieta variada y saludable!