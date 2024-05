¿Qué emoticonos se usaban antes de los emojis? Esta tiktoker alucina con sus significados

La tecnología ha cambiado radicalmente nuestra vida. Las generaciones que han nacido en la época de Internet y la revolución tecnológica poco se pueden imaginar sobre cómo era la vida antes de la invención de estos aparatos. Los móviles se han convertido en una expansión más de nuestro cuerpo y, por tanto, todo lo que tenga que ver con estos teléfonos, como es el caso de los emoticonos.

La tiktoker @marilarat ha compartido un vídeo en el que graba su reacción al conocer cuáles eran los emoticonos que se utilizaban antes de que se inventaran los emojis. Aunque ella haya sido quien se ha vuelto viral con este vídeo, estamos seguros de que no es a la única que se ha sorprendido al conocer todos estos símbolos. "Acabo de ver lo que usaban las personas antes de usar emoticonos y me he quedado tiesa.", comienza Mari diciendo en el vídeo. Además, continúa confesando que "si esto de verdad lo usaba la gente eran mucho más lista que nosotros porque es que necesitas un máster".

A continuación, se dispone a explicar algunos de estos emoticonos que tanto han llamado su atención. En primer lugar menciona "el pico 3 para el corazón, los dos puntos y el paréntesis para la carita sonriente" de los que dice que sí que tienen sentido. Sin embargo, después destaca otros que no entiende tan bien. "Pero de repente dos puntos, un círculo y un paréntesis es un payaso. Payasa me quedo yo si tú me mandas eso, Mari Carmen". También explica que los dos puntos, la raya en medio y el asterisco significa dar un beso; y que el hashtag, los dos puntos, el guion y una S significa algo así como "qué cansado estoy". "Mira, Loli, te cansas más escribiendo eso de lo que estabas cansada tú", comenta irónica.

"Estar preocupado: con dos puntos, un guion y una S. Mira, yo no veo ahí la preocupación ninguna. Yo te digo: madre mía, el corrector se le ha vuelto loco a esta persona". Continúa explicando que estar hipnotizado es un @, un guion y un paréntesis, "vamos, hipnotizada me quedo yo como te de por mandarme una secuencia de emoticonos, porque eso ni el código morse".

El vídeo ha conseguido un millón de reproducciones y muchos usuarios han destacado en comentarios su frustración al sentirse demasiado viejos al no conocer la tiktoker el significado de los emoticonos: "Pero que edad tiene ? me hizo sentir como de 50 años jajaja y solo tengo 28", "¿Qué edad tienes? x2 yo tengo 25 y en mi época aún se usaba me hace sentir de 40", o "Sabes que te has hecho mayor cuando las nuevas generaciones hablan de cosas que hacías tu como algo raro".

Para todos aquellos que, como la tiktoker, no vivisteis esos años de emoticonos, os dejamos este listado de símbolos y sus significados.

$.$Confundido

*{:-)Papá Noel

.)Tuerto

:#Censurado

:$Ruborizado

:(Triste

:()Gritar

:)Sonrisa

:’)Llorar de risa

:*Besos

:/Incrédulo

:@Enfadado gritando

:|Indiferente

:||Hambriento

:OSorprendido

:PBromeando

:QFumando

:SDesconcertado

;) Guiño

?:)Intrigado

@_@Asombrado

^_^Feliz

|OBostezando

}:[Molesto

+:)Doctor

<3Corazón

=:)Punk

>:(Furioso

¬¬Desconfiando, dudando

8)Con gafas

8OAsombrado con ojos muy abiertos

I-(Aburrido

n_nSonriendo

O:)Santo

o_oMuy sorprendido

o_OSorprendido y desconcertado

u_uTriste con ojos cerrados

XDReír a carcajadas

z_zDurmiendo